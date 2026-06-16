La pasión por las Figuritas del MUNDIAL™2026 ya se instaló en las escuelas y los hijos de Pampita no fueron la excepción. Consciente de la cantidad de paquetes que suelen consumirse para completar el álbum, la modelo decidió tomar una medida preventiva para ahorrar dinero y evitar las compras diarias en el kiosco.

Durante una charla en el stream de DGO, Pampita recordó que optó por comprar una caja completa de figuritas para repartir entre sus tres hijos. “Yo dije: compro la caja grande, la divido y listo. El tema es que la compré en no sé dónde y tardaba bastante en llegar”, relató.

Mientras esperaba el envío, la ansiedad crecía dentro de su casa. Según contó, los chicos veían cómo sus compañeros ya intercambiaban figuritas en el colegio mientras ellos seguían aguardando la llegada del esperado paquete.

LA ESPERA QUE TERMINÓ EN DECEPCIÓN

Con el correr de los días, el pedido seguía sin aparecer y la frustración comenzaba a sentirse. “Los chicos estaban re aburridos porque en el colegio todos estaban cambiando y ellos no tenían nada. Claro, yo no compraba en el kiosco porque estaba esperando la caja”, explicó.

Finalmente, el envío llegó a destino, pero la ilusión duró apenas unos segundos. Al abrir la caja, Pampita descubrió que no había ni una sola figurita.

Crédito: X/@dgo

“Me mandaron dos cajas de puré de tomates. Ocupaban el mismo tamaño que la caja de figuritas, pero fui totalmente estafada”, reveló entre risas.

PAMPITA TERMINÓ HACIENDO LO MISMO QUE TODOS

Tras el insólito episodio, la conductora no tuvo más alternativa que recurrir al método tradicional. Como miles de familias argentinas que viven la fiebre del Mundial, terminó comprando los paquetes de figuritas en el kiosco del barrio para que sus hijos pudieran sumarse al intercambio con sus compañeros.

Aunque la experiencia terminó en una verdadera desilusión, Pampita se tomó la situación con humor y recordó la anécdota como una de esas historias que solo pueden ocurrir en plena locura mundialista.