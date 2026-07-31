Lara Agustina Ledesma rompió el silencio en LAM luego de denunciar a Thiago Medina por presunto abuso sexual. En una entrevista con el ciclo de América, la joven de 19 años aseguró que la familia del ex participante de Gran Hermano no la acompañó tras revelar lo ocurrido y recordó cuál habría sido la reacción de su primo cuando ella contó por primera vez el episodio.

Durante la entrevista, sostuvo que Thiago le pidió perdón entre lágrimas cuando el tema salió a la luz dentro del ámbito familiar. “Él lo contó llorando, que lo perdonen, que él no quería hacer eso, pero que lo perdonen”, afirmó la joven.

Además, aseguró que su madre estuvo presente durante esa conversación y recordó cuál fue su reacción. “Estaba mi mamá y ella le dijo que no lo podía perdonar, pero que no le iba a hacer nada”, expresó con angustia.

QUÉ DIJO LA PRIMA DE THIAGO MEDINA EN LAM

Lara, la prima de Thiago Medina, en LAM:

Ledesma también explicó por qué decidió hacer pública su denuncia en este momento. “Lo conté porque Camila (hermana de Thiago) habló por todos lados que yo mentía, contándoles a sus amistades y a la gente del barrio lo que había pasado y que yo estaba mintiendo”, sostuvo.

“Me callé un montón de tiempo. Cumplí 15 años y recién después lo hablé. Fue cuando nos reunimos con la familia de él. En ese momento estaban Brisa y su papá”, recordó.

En ese sentido, contó que Brisa, hermana de Thiago, inicialmente le manifestó su apoyo. “Brisa me había dicho en ese momento que me iba a apoyar. Con Thiago no hablé más; con la que sí me hablaba era con Brisa”, señaló.

Por último, rechazó las versiones que atribuyen la denuncia a una búsqueda de exposición pública. “Si yo quisiera buscar fama, no iría por este lado. ¿Qué me van a conocer porque fui abusada?”, concluyó.

QUÉ DICE LA DENUNCIA CONTRA THIAGO MEDINA

La joven se presentó este jueves 30 de julio en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino, donde radicó la denuncia por presunto abuso sexual.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido cuando la denunciante tenía aproximadamente 13 años, en una vivienda de esa localidad del partido de La Matanza. En ese momento, Thiago Medina tenía 17 años. La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga lo sucedido.