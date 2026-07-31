Mientras continúa atravesando el duelo por su separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a conmover a sus seguidores con un mensaje cargado de emoción. Después de haber roto en llanto en una reciente entrevista al recordar el final de la relación, la cantante reapareció en sus redes sociales y dejó en claro que, pese al dolor, no guarda resentimientos hacia su ex.

Desde la comodidad de su casa, vistiendo una remera negra y un jogging gris, la artista compartió un breve video en el que simplemente se acomoda el cabello y mira fijamente a cámara. Sin embargo, fue la frase con la que acompañó la publicación la que se llevó toda la atención: “Sin rencores, porque fuiste la historia de amor más sana y bonita que me dieron alguna vez”, escribió La Joaqui, en un mensaje que muchos interpretaron como una emotiva despedida para Luck Ra en medio del proceso de sanación que atraviesa.

El posteo no tardó en llenarse de comentarios de apoyo para la cantante. La publicación llegó apenas unos días después de que la artista se mostrara visiblemente conmovida al hablar públicamente del final de la relación, una historia de amor que, según ella misma expresó, fue una de las más importantes de su vida.

Foto: Captura de video de TikTok (@soylajoaqui)

Ahora, mientras intenta reconstruirse emocionalmente, La Joaqui eligió dejar atrás cualquier tipo de resentimiento y apostar por el recuerdo de los buenos momentos compartidos con el cantante.

Foto: Instagram (@luckra)

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LA JOAQUI REAPARECIÓ EN LAS REDES CON UNA FOTO ULTRA JUGADA TRAS SU SEPARACIÓN DE LUCK RA: “¿ESTÁN AHÍ?”

A menos de un mes de haberle puesto punto final a su noviazgo con Luck Ra, La Joaqui volvió a captar todas las miradas con una publicación que no pasó inadvertida. La cantante compartió una foto ultra jugada en sus historias de Instagram, donde se mostró frente al espejo luciendo un top negro y una diminuta bombacha, dejando al descubierto gran parte de sus tatuajes.

En la imagen, la artista posó con el celular tapando su rostro y acompañó la postal con un breve mensaje dirigido a sus seguidores mexicanos: “Hola Méxicoooo, ¿están ahí?”, mientras de fondo sonaba una cumbia de La Tropa Colombiana.

La publicación llegó en un momento especialmente sensible para la intérprete. Hace pocos días, La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra, una ruptura que la dejó visiblemente afectada. En las últimas entrevistas que brindó, se mostró dolida al hablar del tema y al profundizar en los motivos que llevaron al quiebre de la pareja.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lajoaqui) Por: Fabiana Lopez

Además, en las últimas horas el escándalo volvió a instalarse alrededor de los ex. En redes sociales comenzaron a circular fuertes especulaciones que señalan a Tuli Acosta como la presunta tercera en discordia, una versión que la influencer se encargó de desestimar.

Mientras tanto, La Joaqui parece enfocada en sus compromisos profesionales y mantiene un contacto permanente con sus seguidores. Su sensual publicación no tardó en viralizarse y volvió a ponerla en el centro de la escena, justo cuando su vida sentimental continúa siendo tema de conversación.