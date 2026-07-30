Después de que La Joaqui y Luck Ra confirmaran su separación, las versiones sobre una tercera persona en la relación no tardaron en aparecer, y todas las miradas se posaron sobre Tuli Acosta, quien decidió no quedarse callada.

En medio de su rutina de entrenamiento, la artista publicó un video en el que posó con las manos en la cintura, mostró su figura y terminó bailando frente a cámara.

El gesto se completó con una frase que funcionó como respuesta directa a los rumores: “Ni idea, yo ando en mi mundo”, escribió, sin nombrar a nadie pero dejando en claro que estaba al tanto de lo que se decía.

Con un video desde el gimnasio y la frase "Ni idea, yo ando en mi mundo", Tuli Acosta marcó distancia del escándalo. Fuente: Instagram / @tuli_acosta

LOS RUMORES QUE LA SEÑALARON

La versión de una tercera en discordia se instaló con fuerza en Bondi Live, donde Ángel de Brito debatió junto a otros panelistas los motivos de la ruptura. El conductor sostuvo que la decisión de terminar la relación partió de Luck Ra: “Sí, él la dejó. Eso lo contó Pepe en LAM el otro día. Él decidió tomar otro rumbo, se desenamoró y terminó la relación”, relató.

Tuli Acosta posando frente al espejo con un top blanco sujetado por ganchos. Fuente: Instagram / @tuli_acosta

En ese contexto, Ronnie Arias consultó por la orientación sexual del cantante como posible explicación alternativa, hipótesis que De Brito descartó de inmediato al deslizar, sin certezas, la existencia de otra mujer: “No, otra chica u otras”, aclaró, remarcando que se trataba de una especulación y no de información confirmada.

POR QUÉ TULI ACOSTA QUEDÓ EN EL CENTRO DE LA ESCENA

El nombre de Tuli Acosta terminó de instalarse en el centro de la polémica a partir de los rumores que circulaban en redes sociales sobre una chica vinculada a la separación, aunque sin pruebas concretas que lo confirmaran.

Tuli Acosta se pronunció en sus redes tras quedar envuelta en rumores sentimentales. Fuente: Instagram / @tuli_acosta

Mientras tanto, la confirmación oficial de la separación llegó por un comunicado conjunto en redes, donde La Joaqui pidió que no siguieran las “especulaciones erradas” y remarcó que la decisión fue tomada “con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento”. La cantante aclaró además que Facundo (Luck Ra) “siempre amó” a sus hijas, despejando cualquier versión de conflicto familiar, y pidió respeto por su privacidad mientras atraviesa el proceso junto a sus hijas en Costa Rica.