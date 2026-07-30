Franco Colapinto y Maia Reficco pusieron fin a su relación y el piloto argentino captó la atención con un inesperado gesto en redes sociales: debutó oficialmente en TikTok con un video que rápidamente se volvió viral.

En medio del receso de cuatro semanas de la Fórmula 1, período en el que no tendrá competencias con Alpine, el piloto decidió mostrarse relajado y más cercano a sus fanáticos.

Lejos de hacer referencia a su situación sentimental, eligió compartir un divertido video que dejó ver su costado más descontracturado.

Franco Colapinto en TikTok (Foto: TikTok).

“Estoy aprendiendo a usar Tiktok mientras estoy comiendo huevo con tomate y arroz, comida de pájaro, un poquito de energía para la tarde, se vienen las vacaciones papá... ¡vamos!“, dijo Franco en el video que publicó por primera vez después de años de dejar de usar la aplicación, la cual tenía publicaciones suyas del 2021.

QUÉ PASA ENTRE FRANCO COLAPINTO Y MAIA REFICCO

El debut del piloto en TikTok llega tras la ruptura con Maia Reficco. Hace días, en LAM, detallaron los motivos que llevaron al piloto de Fórmula 1 y a la actriz a tomar caminos diferentes.

"Franco Colapinto está separado de Maia Reficco. Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios, pero él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”, reveló Pepe Ochoa.

Maia Reficco y Franco Colapinto durante uno de los Grandes Premios de Fórmula 1 que compartieron juntos. Por: Captura Web

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