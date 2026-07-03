Maia Reficco habló por primera vez en profundidad sobre su vínculo con Franco Colapinto, y dejó una frase que no pasó desapercibida.

En medio de la promoción internacional de su nueva película, la actriz y cantante se refirió al piloto argentino de Fórmula 1 como su pareja y expresó la admiración que siente por él.

La artista de 25 años brindó una entrevista al medio estadounidense Entertainment Tonight mientras promociona The Last Sunrise, la película que protagoniza junto a un elenco encabezado por Eva Longoria y Fernando Líndez. Sin embargo, más allá de su presente profesional, una de las consultas inevitables giró en torno a su historia de amor con el corredor de Alpine.

Al ser consultada sobre si siente nervios cada vez que Colapinto sale a pista, Reficco fue contundente: “Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa con alguien que está haciendo lo que ama. Para mí, ver a alguien que amás hacer lo que ama es lo más especial del mundo”, aseguró, y remató la idea más adelante en la misma entrevista: “No me pongo nerviosa porque él hace lo que ama. No me puedo quejar”.

"Para mí, ver a alguien que amás hacer lo que ama es lo más especial del mundo". Dijo Maia Reficco. Crédito Web Por: Captura Web

Para explicar mejor esa sensación, la actriz recurrió a ejemplos de su vida personal: “Es como ver a mi hermano cantar o ser fan de Messi y verlo jugar a la pelota”, comparó, dejando en evidencia el orgullo que siente al acompañar el crecimiento profesional del piloto argentino.

MAIA RECIFFO Y FRANCO COLAPINTO: EL MOMENTO EN QUE HABLÓ DE “PAREJA”

La declaración más significativa llegó cuando habló directamente de la relación: “Cuando es alguien a quien amás, como una pareja, todo lo que puedo pedir es que él sea feliz y haga lo que ama”. Fue la primera vez que Maia utilizó públicamente la palabra “pareja” para referirse a Colapinto, despejando cualquier duda sobre el presente sentimental que comparten.

Maia Reficco y Franco Colapinto durante uno de los Grandes Premios de Fórmula 1 que compartieron juntos. Por: Captura Web

La relación entre ambos comenzó a tomar estado público cuando Colapinto regresó a la Argentina para participar del multitudinario Road Show realizado en Palermo. En aquellos días, fueron vistos juntos en distintas ocasiones y poco después aparecieron imágenes que terminaron por confirmar el romance.

CÓMO SIGUIÓ LA RELACIÓN ENTRE FRANCO COLAPINTO Y MAIA RECIFFO

Desde entonces, Maia se convirtió en una presencia habitual en el entorno del piloto. Lo acompañó en varios Grandes Premios de Fórmula 1 y también compartió distintos momentos personales en redes sociales. Uno de los gestos más comentados ocurrió durante el cumpleaños número 23 de Colapinto, cuando la actriz publicó una serie de fotos inéditas de la pareja junto a un afectuoso saludo.

Maia Reficco y Franco Colapinto se besan en uno de los Grandes Premios de Fórmula 1 Por: Captura Web

Con pocas palabras, pero muy significativas, la actriz dejó en claro el lugar que ocupa el piloto en su vida y confirmó públicamente una historia de amor que ya había conquistado a miles de fanáticos.