Mientras su nombre continúa generando interés por su relación con Franco Colapinto, Maia Reficco acaba de confirmar uno de los proyectos más importantes de su carrera como actriz.

La artista será la protagonista de The Last Sunrise, la nueva película de Prime Video, donde compartirá elenco con Eva Longoria y el actor español Fernando Líndez.

Además, ya se conocieron las primeras imágenes oficiales del film, cuyo estreno mundial está previsto para el próximo 26 de agosto.

Maia Reficco (Ry) and Eva Longoria (Isolde) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Lucia Faraig / Prime © Amazon Content Services LLC Por: Lucia Faraig/Prime | Lucia Faraig/Prime

Maia Reficco protagoniza una historia basada en un éxito editorial

La película está basada en la novela homónima de Anna Todd, autora de la exitosa saga After, y cuenta con la dirección de Carlson Young.

En la historia, Maia Reficco interpreta a Ry, una estudiante universitaria que convive con una enfermedad crónica y decide viajar junto a su madre a la isla de Mallorca para disfrutar del verano.

Maia Reficco (Ry) and Fernando Lindez (Julian) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Lucia Faraig / Prime © Amazon Content Services LLC Por: Lucia Faraig/Prime | Lucia Faraig/Prime

Allí conoce a Julián, interpretado por Fernando Líndez, de quien se enamora mientras intenta aprender a vivir el presente. Sin embargo, el deterioro de su salud y secretos familiares que permanecieron ocultos durante años amenazan con cambiar el rumbo de su historia.

Maia Reficco (Ry) and Fernando Lindez (Julian) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Lucia Faraig / Prime © Amazon Content Services LLC Por: Lucia Faraig/Prime | Lucia Faraig/Prime

Fernando Lindez (Julian) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Lucia Faraig / Prime © Amazon Content Services LLC Por: Lucia Faraig/Prime | Lucia Faraig/Prime

Eva Longoria acompaña a Maia Reficco en el elenco

Uno de los grandes atractivos de la producción es la participación de Eva Longoria, quien interpreta a la madre de la protagonista.

La actriz estadounidense encabeza un elenco internacional junto a Maia Reficco y Fernando Líndez en una historia que combina romance, drama familiar y una reflexión sobre el valor del presente.

Eva Longoria (Isolde) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Lucia Faraig / Prime © Amazon Content Services LLC Por: Lucia Faraig/Prime | Lucia Faraig/Prime

El guion fue escrito por Anna Klassen, mientras que la producción está a cargo de Amazon MGM Studios, junto con Ethea Entertainment, Pitt Street Productions y Luber Roklin Entertainment.

Maia Reficco (Ry) and Fernando Lindez (Julian) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Courtesy of Prime Video © Amazon Content Services LLC Por: Courtesy of Prime

Un nuevo desafío para Maia Reficco

En los últimos años, Maia Reficco consolidó una carrera internacional entre la música y la actuación, participando en producciones de gran alcance para el mercado global.

Ahora, con The Last Sunrise, la actriz suma un nuevo protagónico que la tiene al frente de una historia inspirada en una de las autoras románticas más leídas de los últimos años y compartiendo pantalla con una figura de Hollywood como Eva Longoria.

Fernando Lindez (Julian) and Maia Reficco (Ry) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Courtesy of Prime Video © Amazon Content Services LLC Por: Courtesy of Prime

El estreno mundial está previsto para el 26 de agosto, cuando la película llegue simultáneamente a más de 240 países y territorios.

De qué trata The Last Sunrise

La película sigue la historia de una joven que, mientras enfrenta una enfermedad que condiciona su futuro, descubre el amor durante un viaje a Mallorca. Pero cuando su salud comienza a deteriorarse y salen a la luz viejos secretos familiares, deberá decidir cómo quiere vivir el tiempo que tiene por delante.

Con una mezcla de romance, drama y emoción, The Last Sunrise promete convertirse en una de las grandes apuestas cinematográficas de Prime Video para la segunda mitad del año, con Maia Reficco al frente de un elenco encabezado también por Eva Longoria.