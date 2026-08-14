Un cadáver aparece en pleno centro de la ciudad. La víctima no lleva documentación y su rostro dificulta cualquier intento de identificarla. Sin embargo, junto al cuerpo hay algo que parece ofrecer la primera pista: una exclusiva cartera de lujo. El problema comienza cuando los investigadores intentan descubrir quién era realmente su dueña.

Así arranca El arte de parecer Sarah, el thriller coreano disponible en Netflix que apuesta por un misterio construido alrededor de identidades falsas, ambición y apariencias.

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La miniserie tiene solamente 8 capítulos, de entre 39 y 57 minutos aproximadamente, por lo que puede verse completa en un fin de semana.

Protagonizada por Shin Hae-sun y Lee Jun-hyuk, la producción fue dirigida por Kim Jin-min, responsable de otros títulos coreanos como My Name y Extracurricular.

De qué trata El arte de parecer Sarah

La investigación comienza cuando aparece el cuerpo de una mujer que aparentemente sería Sarah Kim, una misteriosa ejecutiva relacionada con el exclusivo mundo de las marcas de lujo.

La adictiva miniserie tiene solamente 8 capítulos.

El detective de homicidios Park Mu-gyeong queda a cargo del caso. Metódico y persistente, comienza a reconstruir los movimientos de la víctima, pero rápidamente encuentra inconsistencias.

Cada persona parece recordar a una Sarah diferente. Su nombre circula entre empresarios y personas adineradas, aparentemente dirige la filial asiática de una prestigiosa firma y lleva una vida rodeada de objetos exclusivos. Sin embargo, cuando Mu-gyeong intenta verificar su pasado, las piezas comienzan a desarmarse.

El tráiler oficial de la película 72 Horas.

Edades, trabajos, nombres y antecedentes cambian según quién cuente la historia. Y la investigación policial se transforma progresivamente en la reconstrucción de una identidad que quizás nunca existió tal como todos creían.

Mentiras, lujo y una mujer que convirtió su vida en una ficción

Uno de los elementos que diferencian a la serie de otros policiales coreanos es que el asesinato funciona apenas como punto de partida.

El verdadero centro está en Sarah y en su obsesión por pertenecer a un mundo exclusivo. La protagonista construye cuidadosamente una imagen vinculada al lujo y consigue moverse entre personas poderosas hasta convertir esa apariencia en una realidad difícil de separar de la mentira.

Ese componente acerca la producción a historias como Inventando a Anna, aunque El arte de parecer Sarah adopta un tono mucho más oscuro y policial.

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A medida que Mu-gyeong avanza aparecen nuevos testimonios, contradicciones y personajes que conocieron versiones diferentes de la misma mujer.

Por qué sus 8 capítulos pueden resultar tan adictivos

La estructura breve juega a favor del misterio. No hay decenas de episodios para resolver el rompecabezas: cada capítulo incorpora información que obliga a reinterpretar lo visto anteriormente.

Uno de los elementos que diferencian a la serie de otros policiales coreanos es que el asesinato funciona apenas como punto de partida.

La crítica destacó especialmente ese carácter de misterio por capas, además del trabajo de Shin Hae-sun para construir una protagonista difícil de descifrar.

Netflix, de hecho, clasifica la miniserie dentro del thriller psicológico, el misterio y el crimen, y la define como una producción “a fuego lento”, donde la verdad aparece progresivamente.

Cómo es el reparto de El arte de parecer Sarah