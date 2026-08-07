Algunas historias parecen demasiado estremecedoras para haber ocurrido de verdad. Sin embargo, hay casos policiales cuya repercusión trasciende los tribunales y terminan convirtiéndose en libros, documentales y películas.

En esa línea aparece Elize: Sombras de una mujer, la nueva producción brasileña que se ubicó entre las películas más vistas de Netflix. Con un relato que mezcla drama, thriller y reconstrucción judicial, el film revive un caso que conmocionó al país en 2012 y que todavía genera debate por sus múltiples aristas.

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Lejos de limitarse al crimen, la película de una hora y media intenta mostrar el recorrido personal de su protagonista y el complejo entramado emocional que desembocó en una tragedia que ocupó durante meses las portadas de los medios brasileños.

De qué trata Elize: Sombras de una mujer

La película sigue la vida de Elize Matsunaga, una joven de origen humilde que logra cambiar por completo su realidad tras conocer al empresario Marcos Matsunaga, heredero de una de las familias más influyentes de la industria alimenticia de Brasil.

Elize: Sombras de una mujer dura una hora y media y está disponible en Netflix.

Después de casarse y formar una familia, la aparente estabilidad de la pareja comienza a resquebrajarse por conflictos personales, celos y desconfianzas que terminan desencadenando un desenlace dramático.

La historia avanza hasta reconstruir el crimen que conmocionó a Brasil: Elize asesinó a su esposo, desmembró el cuerpo e intentó ocultar el hecho, un caso que rápidamente ocupó la agenda de los principales medios del país y dio lugar a uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años.

Basada en un impactante caso policial de Brasil

La película toma como punto de partida un hecho ocurrido en mayo de 2012, cuando Marcos Matsunaga fue asesinado en la vivienda que compartía con su esposa en San Pablo.

El tráiler oficial de Elize: Sombras de una mujer, en Netflix.

Durante la investigación, Elize confesó haber disparado contra su marido tras una discusión relacionada con una presunta infidelidad. Posteriormente desmembró el cuerpo y distribuyó los restos en distintos puntos del estado de San Pablo.

En 2016, Elize Matsunaga fue condenada a 19 años y 11 meses de prisión por homicidio y ocultamiento de cadáver. Años más tarde obtuvo el régimen semiabierto y posteriormente recuperó la libertad bajo las condiciones establecidas por la Justicia brasileña.

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Otro de los aspectos que volvió a generar interés tras el estreno de la película es la situación de Helena, la hija de la pareja, quien fue criada por familiares paternos y ha permanecido alejada de la exposición pública desde que ocurrió el crimen.

Una producción que combina thriller y drama psicológico

Más allá de reconstruir el caso judicial, Elize: Sombras de una mujer apuesta por explorar el perfil psicológico de su protagonista y el contexto que rodeó una historia marcada por el poder, el dinero, las relaciones personales y la violencia.

Elize Matsunaga fue condenada a 19 años y 11 meses de prisión por homicidio y ocultamiento de cadáver.

El film evita convertirse únicamente en una crónica policial y propone una mirada sobre los hechos que invita al espectador a seguir el deterioro de la relación entre Elize y Marcos hasta llegar al desenlace conocido.

Cómo es el reparto de Elize: Sombras de una mujer