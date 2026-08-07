Las grandes epopeyas suelen estar asociadas a héroes mitológicos, dioses y viajes imposibles. Sin embargo, algunas de las historias más extraordinarias surgieron de hechos reales.

Así, El último duelo (The Last Duel), la superproducción dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon que se puede ver en Disney+, está basada en un episodio histórico ocurrido en 1386. Y combina batallas medievales, conspiraciones políticas, drama judicial y una tensión constante que la convierten en una experiencia tan épica como emocionante.

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Aunque en su estreno pasó relativamente desapercibida en los cines, con el paso del tiempo fue redescubierta por el público y hoy es considerada una de las mejores películas históricas de los últimos años y vuelve a los primeros planos por el boom de La odisea.

De qué trata El último duelo

La historia sigue a Jean de Carrouges, un caballero francés que regresa de la guerra y acusa a su antiguo amigo y compañero de armas, Jacques Le Gris, de haber violado a su esposa, Marguerite de Carrouges.

El último duelo recrea un episodio ocurrido realmente el 29 de diciembre de 1386.

Como la Justicia de la época no logra resolver el caso, Carrouges solicita al rey Carlos VI un recurso extremo: un juicio por combate, una práctica medieval según la cual Dios otorgaría la victoria al hombre que dijera la verdad.

El tráiler oficial de la película The Last Duel.

Pero la película no se limita a contar ese enfrentamiento. Ridley Scott reconstruye los mismos hechos desde la perspectiva de cada uno de los protagonistas, permitiendo que el espectador descubra cómo una misma historia puede cambiar según quién la relate.

Una historia real con más giros que una epopeya clásica

Si La odisea convirtió el regreso de Ulises en una de las aventuras más célebres de la literatura universal, El último duelo demuestra que la propia historia puede ofrecer relatos igual de apasionantes.

Aquí no hay monstruos mitológicos ni dioses interviniendo en el destino de los hombres, pero sí una trama marcada por traiciones, ambiciones, luchas de poder, alianzas políticas y un duelo donde la vida de los protagonistas depende de un único combate.

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El episodio ocurrió realmente el 29 de diciembre de 1386 y es considerado el último juicio por combate autorizado oficialmente por el Parlamento de Francia.

Lo que vuelve especialmente poderosa a la historia es que, detrás del duelo entre los dos caballeros, se encuentra la voz de Marguerite, cuya denuncia pone en evidencia el lugar que ocupaban las mujeres dentro de la sociedad medieval.

Valoración de la crítica

Con el paso de los años, la película de dos horas y media fue ganando reconocimiento. La crítica elogió especialmente la decisión de narrar la historia desde tres puntos de vista diferentes, una estructura que enriquece el relato y obliga al espectador a replantearse constantemente lo que cree haber visto.

La historia sigue a Jean de Carrouges, un caballero francés que regresa de la guerra.

Otro de los aspectos más destacados fue la actuación tanto de Matt Damon como Jodie Comer.

También recibieron elogios la recreación histórica, las escenas de batalla y el impresionante duelo final, construido con una intensidad que mantiene la tensión hasta el último segundo.

Cómo es el reparto de El último duelo