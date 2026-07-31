Netflix acaba de sumar a su catálogo una producción que tiene a José Coronado, el actor español del momento, como una de sus principales figuras. Se trata de Los creyentes (The Truthers), un thriller psicológico que pronto se ubicó como lo más visto de la plataforma de la N roja.

Con una duración cercana a las dos horas, la película escrita por Darío Madrona y Carlos Montero (Élite) y dirigida por Roger Gual, combina suspenso psicológico, conflictos familiares y misterio en una historia donde nada es exactamente lo que parece.

De qué trata Los creyentes

La historia sigue a Ruth, una mujer que debe regresar a su hogar después de la muerte de su madre en circunstancias poco claras.

// La producción disponible en Netflix combina espionaje, persecuciones y conspiraciones.

Allí se reencuentra con su padre, Martín, un hombre que tras su jubilación parece haber cambiado radicalmente: su carácter se volvió hostil y su comportamiento gira en torno a teorías conspirativas que lo obsesionan.

De este modo, la tensión entre padre e hija crece rápidamente. Lo que comienza como incomodidad se transforma en sospecha, y Ruth empieza a cuestionar si su propio padre podría estar vinculado con la muerte de su madre.

En Los creyentes, Ruth regresa a su hogar tras la muerte de su madre y se reencuentra con su padre, Martín.

A partir de ese punto, la historia se convierte en un juego psicológico donde cada indicio abre nuevas dudas. Sin recurrir a grandes escenas de acción, construye el suspenso a partir de los diálogos, los silencios y la incertidumbre.

Un thriller que apuesta por el suspenso psicológico

Los creyentes centra buena parte de su propuesta en los vínculos entre sus protagonistas. La historia explora cómo los secretos, las culpas y la falta de confianza pueden transformar una reunión familiar en un escenario cargado de tensión.

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La producción combina elementos propios del misterio con un desarrollo psicológico que evita ofrecer respuestas inmediatas. Esa construcción pausada busca mantener la incertidumbre hasta el desenlace, convirtiendo a cada conversación en una posible revelación.

El actor del momento en España

Coronado regresa al thriller con un personaje que vuelve a moverse en un entorno marcado por los secretos y la ambigüedad. Y el actor es sin dudas uno de los españoles preferidos en la pantalla. Algunos de sus grandes éxitos:

Vivir sin permiso (2018): Interpreta a “Nemo” Bandeira, un importante empresario de Galicia que debe enfrentarse al Alzheimer y su legado. hijo (2018): Un padre busca venganza por cuenta propia después de que su hijo queda en coma tras una agresión.

El tráiler oficial de TheTruthers.

La familia perfecta (2021): Una comedia de enredos familiares donde el actor muestra una faceta diferente.

El inocente (2021): Un thriller tenso sobre un homicidio accidental que arrastra al protagonista a una red de secretos.

Entrevías (2022): Un veterano de guerra se enfrenta a los narcos del barrio para defender a su nieta.

La chica de nieve (2023): Una intensa serie dramática e investigativa basada en la novela de misterio.

El comportamiento del personaje de Coronado gira en torno a teorías conspirativas que lo obsesionan.

Cómo es el reparto de Los creyentes