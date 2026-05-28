El crecimiento del cine de acción europeo dentro del streaming encontró uno de sus casos más particulares en Xtremo, una producción española que mezcla thriller criminal, artes marciales y relatos de venganza con una estética muy influenciada por el cine asiático contemporáneo.

Con peleas coreografiadas al detalle, persecuciones violentas y un ritmo frenético, la película consiguió destacarse dentro del catálogo de Netflix y volver a poner en escena a uno de los actores españoles más reconocidos del momento: Luis Zahera.

Con una duración de 111 minutos, está dirigida por Daniel Benmayor, realizador especializado en producciones de acción que anteriormente trabajó en Tracers y distintas series españolas. A su vez, el guion fue escrito por Iván Ledesma y Genaro Rodríguez junto a Teo García, quien además protagoniza la historia y diseñó gran parte de las secuencias de combate.

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La película construye un relato directo y físico, donde las peleas cuerpo a cuerpo ocupan el centro de la escena. Influencias del cine coreano, de las películas de artes marciales y hasta de sagas modernas como John Wick aparecen constantemente.

De qué trata Xtremo

La historia sigue a Max, un asesino profesional que decide abandonar el mundo criminal después de sufrir una tragedia devastadora dentro de su propia familia. Su hermano Lucero, obsesionado con quedarse con el control absoluto de la organización mafiosa, ordena asesinar al padre de ambos y también al hijo de Max.

Xtremo cuenta con una estética muy influenciada por las peleas del cine asiático contemporáneo.

Dos años después del ataque, el protagonista vive oculto y completamente consumido por el deseo de venganza. Pero la aparición de Leo, un joven problemático con el que desarrolla un vínculo casi paternal, termina empujándolo nuevamente hacia el universo criminal del que había intentado escapar.

El tráiler de la película Xtremo, en Netflix.

A partir de ese momento, Xtremo se transforma en una cadena de enfrentamientos físicos, persecuciones y ajustes de cuentas donde Max avanza decidido hacia un único objetivo: encontrar a Lucero y concretar su revancha definitiva.

Luis Zahera y el auge de los villanos españoles

Uno de los nombres que más llamó la atención alrededor de Xtremo fue el de Luis Zahera, actor gallego que en los últimos años se convirtió en una figura habitual de las producciones españolas gracias a personajes intensos, ambiguos y muchas veces vinculados al universo criminal.

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Tras destacarse en producciones como As bestas, Entrevías o Vivir sin permiso, Zahera consolidó una presencia muy reconocible dentro del thriller español contemporáneo.

En Xtremo interpreta a uno de los personajes más violentos y despiadados de la trama, manteniendo esa mezcla de amenaza permanente y tensión contenida que terminó transformándose en una de sus marcas actorales.

Xtremo tiene una duración de 111 minutos y está disponible en Netflix.

Cómo es el reparto de Xtremo