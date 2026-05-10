El cine de acción europeo ofrece una propuesta ambiciosa con Zeta, la película que se convirtió en uno de los grandes éxitos recientes del catálogo de Amazon Prime Video.

El thriller de espionaje, dirigido por Dani de la Torre, propone una historia de conspiraciones internacionales, secretos del pasado y operaciones encubiertas, con un claro guiño al estilo de las grandes franquicias del género.

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Protagonizada por Mario Casas, junto a Luis Zahera y Mariela Garriga, la cinta tiene una duración de 2 horas y 13 minutos y se estrenó directamente en la plataforma en marzo de 2026, donde rápidamente se ubicó entre lo más visto a nivel internacional.

De qué trata Zeta

La historia arranca con un hecho que desata una investigación a gran escala: el asesinato simultáneo de varios exagentes de inteligencia españoles vinculados a una operación secreta realizada décadas atrás, conocida como “Operación Ciénaga”.

Zeta aparece su intención de posicionarse como un thriller de espionaje a gran escala.

Ante ese escenario, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) recurre a su mejor agente: Zeta. Su misión es encontrar al único superviviente de aquella operación, cuya desaparición podría estar conectada con los crímenes recientes.

A lo largo de la investigación, Zeta se asocia con Alfa, una agente colombiana que también sigue el rastro del caso. Juntos se adentran en una trama que atraviesa distintos países y que pone en evidencia secretos ocultos durante años, en un juego constante de traiciones, dobles identidades y revelaciones inesperadas.

Un thriller de espías con ambición internacional

Entre los aspectos más destacados de Zeta aparece su intención de posicionarse como un thriller de espionaje a gran escala, con una impronta cercana a sagas como Bourne o James Bond.

La película apuesta por una narrativa dinámica, con múltiples locaciones internacionales y secuencias de acción que combinan persecuciones, enfrentamientos y operaciones encubiertas.

El tráiler oficial de Zeta, en Amazon Prime Video.

La crítica valoró especialmente su nivel de producción y su ritmo, señalando que ofrece un espectáculo sólido dentro del género, aunque con una trama que por momentos se vuelve compleja en exceso.

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Además, el film introduce un componente emocional vinculado al pasado del protagonista y a las consecuencias de las misiones secretas, lo que le aporta una dimensión más dramática al relato.

Rodaje, escala y curiosidades

Zeta fue concebida como una de las producciones más ambiciosas del cine español reciente. El rodaje se llevó a cabo en España y países europeos, con un despliegue que incluyó miles de extras y escenarios urbanos y naturales que refuerzan su carácter global.

Zeta es un tanque que se puede ver en Amazon Prime Video.

Uno de los objetivos del director fue justamente elevar el estándar del thriller español, acercándolo a las grandes producciones internacionales. En ese sentido, la película combina acción intensa con una puesta en escena cuidada y un ritmo constante.

Sobresale además el trabajo físico de Mario Casas, quien asume un rol exigente como agente de élite, consolidando su perfil dentro del cine de acción.

Cómo es el reparto de Zeta