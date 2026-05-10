La comedia dramática romántica Llegó a mí (She Came to Me) ofrece un tono intimista y una mirada particular sobre los vínculos, que la aleja de los moldes tradicionales del género.
Escrita y dirigida por Rebecca Miller, la película está protagonizada por Peter Dinklage, Anne Hathaway y Marisa Tomei, tres figuras que sostienen una historia coral atravesada por crisis personales, deseo y búsqueda creativa.
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Estrenada en 2023 tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Berlín, la película tiene una duración de 102 minutos y está disponible en streaming a través de Netflix.
De qué trata Llegó a mí
La historia sigue a Steven Lauddem, un compositor de ópera que atraviesa un bloqueo creativo mientras intenta terminar una obra clave para su carrera. Su vida, aparentemente ordenada, se ve alterada cuando conoce a Katrina, una mujer excéntrica que despierta en él una nueva inspiración.
A partir de ese encuentro, la trama se expande hacia distintos personajes que orbitan alrededor del protagonista: su esposa Patricia, una terapeuta con conflictos propios, y otras figuras que suman capas a un relato donde las relaciones humanas están en constante tensión.
Lejos de un esquema lineal, la cinta mezcla romance, humor y drama para explorar temas como la fidelidad, la creatividad y las decisiones impulsivas. El resultado es una historia que avanza a partir de encuentros inesperados y consecuencias emocionales.
Mirada autoral sobre el amor y la crisis creativa
Rebecca Miller construye un relato que combina elementos de comedia romántica con una sensibilidad más introspectiva, alejándose de los clichés del género.
La película propone una estructura fragmentada en la que historias se entrelazan. En ese sentido, no se limita a la relación central, sino que amplía el foco hacia conflictos familiares, dilemas éticos y búsquedas personales.
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La crítica marcó justamente esa ambición narrativa como uno de sus puntos más interesantes, aunque también como un riesgo: el film apuesta más por el retrato de personajes que por una progresión clásica de la historia, lo que puede generar una experiencia irregular pero, a la vez, singular.
Del festival al streaming y algunas curiosidades
Llegó a mí tuvo su estreno mundial inaugurando la Berlinale 2023, un lugar de prestigio dentro del circuito internacional de cine. Esto marcó el reconocimiento a la trayectoria de Rebecca Miller, quien ya había dirigido películas como Maggie’s Plan y The Private Lives of Pippa Lee.
Uno de los aspectos más llamativos es su vínculo con el mundo de la ópera, que no solo funciona como contexto sino también como metáfora de las emociones extremas que atraviesan los personajes. La música, compuesta por Bryce Dessner, refuerza ese tono entre lo romántico y lo dramático.
Cómo es el reparto de Llegó a mí
- Peter Dinklage como Steven Lauddem
- Anne Hathaway como Patricia Jessup-Lauddem
- Marisa Tomei como Katrina Trento
- Evan Ellison como Julian Jessup
- Harlow Jane como Tereza Szyskowski
- Joanna Kulig como Magdalena Szyskowski
- Brian d’Arcy James como Trey Ruffa
- Judy Gold como Susan Shaw
- Gregg Edelman como Duftin Haverford
- Aalok Mehta como Anton Gatner
- Chris Gethard como Carl
- Dale Soules como la Tía Moxie