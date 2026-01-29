Anne Hathaway no frena y este 2026 pisa fuerte en el cine: la actriz será protagonista de seis películas que prometen marcar el año y mostrar su versatilidad como nunca antes. Desde el regreso de clásicos hasta apuestas arriesgadas, la agenda de Hathaway es una de las más cargadas y variadas de Hollywood.

El regreso más esperado: “The Devil Wears Prada 2”

La secuela de la película que la catapultó a la fama llega en primavera. Hathaway vuelve a ser Andy Sachs en “The Devil Wears Prada 2”, junto a Meryl Streep y Emily Blunt. Esta vez, la historia explora los desafíos de la industria editorial en la era digital y cómo las protagonistas se adaptan a los cambios del medio. El reencuentro de este trío promete nostalgia y nuevas tensiones.

Stanley Tucci y Anne Hathaway, en una mítica escena de "El diablo viste a la moda". (Foto: 20th Century Studios)

“Mother Mary”: drama, música y psicología

En abril, Hathaway se mete en la piel de una estrella pop en crisis en “Mother Mary”, dirigida por David Lowery. El film indaga en la relación entre una artista y una diseñadora, y cómo la presión mediática afecta la identidad y las decisiones de la protagonista. Un drama intenso que ya genera expectativa por su mirada sobre el precio de la fama.

“The Odyssey”: épica y mitología de la mano de Nolan

El invierno trae uno de los estrenos más ambiciosos del año: “The Odyssey”, la adaptación de la epopeya de Homero dirigida por Christopher Nolan. Hathaway interpreta a Penélope, la esposa de Ulises, en una superproducción que combina mitología, acción y emociones humanas. El elenco de lujo y la visión de Nolan la convierten en una de las películas más esperadas del verano.

“Flowervale Street”: ciencia ficción y misterio

En agosto, Hathaway cambia de registro con “Flowervale Street”, un thriller de ciencia ficción dirigido por David Robert Mitchell. La trama se desarrolla en un campamento donde ocurren fenómenos extraños y la tensión crece minuto a minuto. Aunque los detalles se mantienen en secreto, se sabe que la película apuesta por el suspenso y los giros inesperados.

“Verity”: secretos, revelaciones y un elenco de lujo

Para octubre, Hathaway encabeza “Verity”, la adaptación del bestseller de Colleen Hoover. La historia gira en torno a Verity Crawford, un personaje rodeado de misterios y secretos que desafían la percepción de todos a su alrededor. Completan el elenco Dakota Johnson y Josh Harnet, en un drama que promete mantener al público al borde del asiento.

“The Princess Diaries 3”: el regreso de Mia Thermopolis

El año cierra con broche de oro: Hathaway vuelve a ponerse la corona en “The Princess Diaries 3”, la continuación de la saga que la hizo famosa a nivel mundial. Aunque la fecha de estreno no está confirmada, se espera que llegue a Disney en la temporada navideña. La historia retoma la vida de Mia Thermopolis en una etapa de madurez y nuevos desafíos, para alegría de los fanáticos de la franquicia.

Disney confirmó que está preparando la tercera película de El diario de la princesa

Con seis estrenos en un solo año, Anne Hathaway demuestra que es una de las actrices más versátiles y solicitadas de la industria. 2026 será, sin dudas, su año.