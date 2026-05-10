El cine argentino puede sorprender con algunas propuestas, y un claro ejemplo de ellos es Las Rojas, una de las películas más singulares de los últimos años que mezcla drama, misterio y elementos fantásticos.

Protagonizada por Mercedes Morán y Natalia Oreiro, esta cinta que se estrenó en 2022 tiene una duración de 92 minutos y actualmente puede verse en Disney+.

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Dirigida por Matías Lucchesi, el film apuesta por una historia ambientada en un entorno natural imponente, donde lo científico y lo mítico se cruzan de forma inesperada.

De qué trata Las Rojas

La historia se sitúa en un remoto campamento en las montañas, donde Carlota, una prestigiosa paleontóloga, resguarda el hallazgo más importante de su carrera: los restos fósiles de un hipogrifo, una criatura mitológica mitad ave y mitad león cuya existencia nunca fue comprobada.

La llegada de Constanza, una joven científica enviada a supervisar el proyecto, genera un choque inmediato. Las diferencias entre ambas -tanto profesionales como personales- tensan la convivencia en un entorno ya de por sí hostil.

Las Rojas tiene una duración de 92 minutos y puede verse por Disney+.

Sin embargo, el conflicto escala cuando aparece Freddy, un colega con intereses ocultos que amenaza con apropiarse del descubrimiento. Frente a este nuevo peligro, las protagonistas deberán dejar de lado sus diferencias y enfrentarse a una amenaza común.

Ciencia, mito y territorio

Uno de los aspectos más interesantes de Las Rojas es su mezcla de géneros. Aunque parte de una base realista como el trabajo científico en un entorno aislado, la película introduce un elemento fantástico que redefine el conflicto.

A la vez, el guion juega con la ambigüedad entre lo racional y lo inexplicable, construyendo una tensión que no se apoya únicamente en la acción, sino también en el misterio que rodea al hallazgo. En ese sentido, el film propone una reflexión sobre el conocimiento, la ambición y los límites de la ciencia.

El tráiler oficial de la película Las Rojas, con Mercedes Morán y Natalia Oreiro.

Además, el territorio cobra un rol central. Las montañas no son solo un escenario, sino un espacio que condiciona las relaciones entre los personajes y potencia el clima de aislamiento.

Química entre las protagonistas

La producción se rodó en locaciones naturales que aportan realismo y una fuerte presencia visual.

Uno de los puntos destacados es sin dudas el trabajo actoral. Mercedes Morán construye un personaje firme y obsesivo, mientras que Natalia Oreiro aporta una energía más disruptiva. Y, como fue mencionado, esa tensión entre ambas es uno de los motores del relato.

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“Tenía muchas ganas de compartir cualquier cosa con Natalia. Sobre todo por las características de esta película, porque rodar en otro lugar implica un tipo de convivencia y de compañía muy intensa, contó Morán. Y Oreiro agregó: “Nos conocíamos de la vida, compartimos amigos en común y siempre estábamos con ganas de hacer algo juntas”.

Las actrices se ponen en la piel de una paleontóloga y una científica.

La crítica señaló justamente ese equilibrio entre lo íntimo y lo fantástico como uno de los mayores aciertos de la película, junto con su capacidad para construir una atmósfera inquietante sin recurrir a recursos convencionales.

Cómo es el reparto de Las Rojas