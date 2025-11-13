Netflix volvió a captar la atención del público argentino con una producción nacional que reúne a figuras populares que resultan un imán en la pantalla, y que no estamos acostumbrados a ver juntas: Natalia Oreiro, Diego Torres y Gimena Accardi, entre otros.

Se trata de la comedia Re loca, de 2018, dirigida por Martino Zaidelis. Es una remake de la película chilena Sin filtro, estrenada dos años antes, pero que este año llegó al catálogo del gigante del streaming y no tardó en ser una de las preferidas.

De qué trata Re loca

Pilar, harta de su vida, tiene un encuentro con una persona misteriosa que, a través de un ritual, la “transforma” en alguien capaz de decir lo que piensa sin filtros.

// Gastón Pauls, Fernán Mirás y Carolina Peleritti brillan en esta comedia de Disney+

La película muestra las liberadoras, pero también complicadas, consecuencias de este cambio en su relación con su exnovio, su familia, sus amigos y su trabajo.

A través del humor, el filme aborda temas como el estrés, las presiones laborales, la dificultad de equilibrar la vida personal y profesional, y la necesidad de enfrentarse a situaciones que nos agobian.

Natalia Oreiro y Diego Torres en Re loca por Netflix.

Un elenco de lujo para la película

Sin dudas a la hora de armar el elenco, no se anduvieron con chiquitas, ya que conviven actores de cine, TV y referentes de la música.

Natalia Oreiro tiene el papel protagónico como Pilar, y junto a ella actúan figuras como Pilar Gamboa (Valeria), Diego Torres (Pablo), Fernán Mirás (Javier), el recordado Hugo Arana (Fernando Salaberry), Gimena Accardi (Sofía) y Diego Peretti (psicoanalista).

El tráiler oficial de Re Loca, con Natalia Oreiro.

También forman parte del elenco Malena Sánchez (Maia), Walter Cornás (Guillermo), Valeria Lois (Isabel), Agustín Aristarán (Alejandro), Martín Garabal (Toto), Lucas Pose (Nicolás), Darío Guersenzvaig (Sergio) y Santiago Korovsky (el camarógrafo).

Completan el grupo Jonathan Nugne (el fiestero), Ale Dambrosio (el recepcionista), Suyai Chiodi (la rapera), Pedro Risi (el alumno Salaberry), José Mehrez (el gasista), Emiliano Salamanca (el trapito), Beatriz Rajland (Olga) y Santiago Rovito (el rapero).

Re loca es una remake de una exitosa película chilena.

Qué dijo la crítica sobre Re loca

Las críticas de Re loca elogiaron a que se trata de una comedia entretenida con una gran actuación de Natalia Oreiro.

A la vez funciona, la calificaron como una película de liberación femenina que busca criticar ciertas injusticias y la vida moderna, pero que se enfoca mucho en la visión de la clase media profesional argentina.

Remake de la chilena Sin filtro

Re loca es una remake de la película chilena Sin filtro, dirigida y escrita por Nicolás López, y protagonizada por Paz Bascuñán y Paulo Brunetti.

Desde su estreno el 7 de enero de 2016 se convirtió en un éxito de taquilla con más de 1.200. 000 espectadores lo que la convierte en la segunda película chilena más vista en la historia

// Ricardo Darín, Julieta Díaz y Diego Peretti arrasan con este thriller argentino que es un éxito en Disney+

En junio de 2025 una encuesta de Cadem entre 700 personas (hombres y mujeres de 18 años o más y de todos los niveles socioeconómicos) mencionó a Sin filtro como la tercera “mejor película chilena de la década”. El podio lo encabezaron dos documentales de Maite Alberdi: El agente topo (2020) y La memoria infinita (2023).