Thiago Medina volvió a quedar en el centro de la polémica. El influencer y ex participante de Gran Hermano publicó un video en sus redes sociales que generó un fuerte repudio y encendió alarmas por una posible sanción en Instagram.

El material, que muchos usuarios calificaron como “al borde de la censura”, mostró a Thiago rodeado de mujeres en escenas sensuales, con imágenes de alto voltaje y situaciones que rápidamente se viralizaron en las redes.

En la secuencia se lo vio en un living mientras varias mujeres lo tocaban y realizaban movimientos provocativos frente a cámara. También aparecieron personas atadas con correas y otras escenas sugerentes que desataron un verdadero escándalo digital.

Las críticas contra Thiago Medina tras su polémico video

Luego de la publicación, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios cuestionaron el contenido y aseguraron que “cruzó un límite”, mientras que otros comenzaron a denunciar el video por considerar que infringía las normas de la plataforma.

Además, varios comentarios apuntaron directamente a su separación de Daniela Celis. En redes sociales, algunos usuarios incluso felicitaron a la influencer por haberse distanciado del padre de sus hijas.

La controversia se dio apenas horas después de que Thiago sorprendiera con una declaración que también había generado repercusión. El joven reconoció públicamente que no descartaba ingresar al mundo de las películas para adultos si en algún momento le faltara trabajo.

“Si la situación se complica, no lo descarto”, deslizó recientemente, dejando abierta la posibilidad de un giro inesperado en su carrera mediática.

Del sueño de ser arquitecto al contenido hot

Tiempo atrás, Thiago Medina había contado que soñaba con convertirse en arquitecto, especialmente después del accidente de moto que casi le cuesta la vida. Sin embargo, hoy parece cada vez más enfocado en consolidarse dentro del universo de las redes sociales y la farándula.

Su exposición mediática creció notablemente en los últimos meses, tanto por sus conflictos personales como por las polémicas publicaciones que comparte en internet.