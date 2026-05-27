La expulsión de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano: Generación Dorada dejó uno de los momentos más tensos de la gala de Telefe. Luego de abandonar la casa por haber brindado información del afuera y alterar el juego, Santiago del Moro la enfrentó en vivo con una fuerte llamada de atención que sorprendió a todos.

“Bueno chicos, ¿cómo están acá? Lolita, ¿qué pasó?”, comenzó preguntándole el conductor a la joven. A lo que la exjugadora se sinceró: “Y nada, la verdad que me expulsaron, así que acá estoy”.

Pero Del Moro fue directo al hueso y quiso entender por qué Lola sentía que había sido perjudicada: “Pero vos dijiste que te querían afuera, ¿quién te quería afuera?”, indagó.

Foto: Captura (Telefe)

“Y no sé, porque Brian Sarmiento, Yipio y Andera del Boca también hablaron mucho de afuera”, se defendió la exparticipante, comparando su situación con la de otros jugadores.

Sin embargo, el conductor marcó una enorme diferencia entre esos casos y lo que hizo ella dentro del reality: “Pero ellos fueron advertidos y fueron a placa. Brian no habló tanto como vos. Yo nunca vi una cosa como la que hiciste vos, y no quiero que te enojes con esto”.

Finalmente, pese al fuerte cruce, Lola aseguró sentirse orgullosa de haber vuelto gracias al repechaje: “La gente dio todo para que vuelva a entrar, porque por algo entré. La gente me eligió a mí y estoy orgullosa”, cerró, tajante.

Foto: Captura (Telefe)

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¡BOMBA EN GRAN HERMANO! MANU Y LOLA DIERON EL CONSENTIMIENTO Y LE DIERON RIENDA SUELTA A LA PASIÓN

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada está más caliente que nunca. A pocos días de cumplirse los tres meses de encierro para varios participantes, finalmente se formó una nueva pareja que ya dio que hablar adentro y afuera del reality: Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski oficializaron su acercamiento de la manera más picante.

En el universo GH, el famoso “dar el consentimiento” ya se convirtió en un código que todos entienden perfectamente ya que significa que entre dos participantes “va a pasar algo”. Y eso fue exactamente lo que ocurrió entre Manu y Lola.

El joven, que entró al reality siendo conocido como “el ex de Zoe Bogach”, logró construir identidad propia dentro del juego y hoy aparece como uno de los grandes candidatos a llegar a la final. Dueño de un perfil seductor y cada vez más fuerte en las encuestas, Manu venía acumulando coqueteos hasta que finalmente se decidió por Lola.

Foto: Captura de video de X (@mdzol)

Si bien la joven, en un principio, había marcado distancia porque había ingresado a la casa estando de novia, todo cambió tras su eliminación y posterior regreso por repechaje. Apenas volvió al reality, fue directo a buscar a Manu y le reveló que había terminado su relación afuera.

Desde entonces, la tensión sexual entre ambos fue imposible de disimular. Besos, abrazos, mimos y largas noches juntos comenzaron a repetirse frente a las cámaras. Pero el momento que hizo explotar las redes llegó cuando ambos estaban acostados, muy pegados en la cama, y desde la producción les recordaron: “Lola, Manu, no se olviden de dar el consentimiento”.

Sin dudarlo, los dos levantaron el pulgar y dejaron en claro que estaban listos para todo. Una escena que para los fanáticos significó una sola cosa: nació oficialmente la nueva pareja hot de Gran Hermano: “Queremos todo, Big”, dijeron, mientras esperan ver cómo sigue la historia más caliente de esta edición del reality.