TN estrenó este martes 26 de mayo su nueva plataforma de streaming, Aura, y lo hizo a lo grande: Eddie Fitte volvió a la conducción con el programa “Hoy, como siempre”, acompañado por Sofi Kotler, Pablo Brunetto y Fer Vigo. El ciclo va de lunes a viernes de 8 a 10 y propone una mirada fresca, ágil y cercana sobre la actualidad, la cultura y la vida cotidiana.

La apuesta de Aura es clara: llegar a un público joven, sub 35, que consume noticias y entretenimiento desde múltiples plataformas. El objetivo es combinar información, análisis y comunidad en un mismo espacio digital, con un lenguaje propio y sin solemnidades.

Después de varios años alejado de la exposición diaria, Eddie Fitte se puso al frente del primer programa de Aura y contó cómo vive este nuevo desafío. “Cuando me contaron que se estaba gestando Aura y la intención de salir a buscar nuevos públicos, con la forma de hablar que me caracteriza, me resultó predominantemente divertido”, aseguró el periodista en diálogo con TN Show.

Eddie Fitte de Aura stream (Foto: Instagram @aurastreamtn)

Fitte reflexionó sobre el presente de los medios y la manera en la que hoy se consume información: “No soy una persona que se enoja con facilidad y no creo que para editorializar haga falta estar enojado”, sostuvo, marcando distancia con el tono crispado que domina muchos debates actuales.

El conductor también reveló cuáles son los temas que más lo movilizan de cara al futuro: “Hay dos verticales que me parten la cabeza: una es la incorporación de la inteligencia artificial a la vida civil y cotidiana; la otra es la salud mental, como contrapeso de eso”. Sobre su vuelta a la pantalla, Fitte contó que durante estos años priorizó la investigación, la producción y su vida familiar. “Creo que instintivamente me fui a formar una familia”, reconoció.

Leé más:

Viviana Canosa explotó contra Fantino en pleno streaming y se fue del estudio: “Psicótica”

FLOR FERRERO: DE CÓRDOBA A BUENOS AIRES, SUEÑOS Y DESAFÍOS EN AURA

Otra de las grandes apuestas de Aura es Flor Ferrero, que debuta como conductora de “De acá”, el ciclo que irá de 10 a 12 junto a Rodi Vera Calderón, Tommy Reynolds y Juan “Buti” Butvilofsky. La periodista cordobesa compartió su historia de superación y el largo camino que recorrió para llegar a la pantalla de TN.

“Es realmente mucho más de lo que yo alguna vez podía soñar”, confesó Ferrero sobre este nuevo desafío profesional. Recordó que, cuando empezó en televisión, recibió muchas críticas por su tonada y que durante mucho tiempo dudó de sus posibilidades de crecer en los medios nacionales. “Me costó mucho trabajo creérmela. Poder decir: ‘Mirá, yo sí puedo también con esta tonada’”, expresó.

Flor Ferrero de Aura stream (Foto: Instagram @aurastreamtn)

Ferrero llegó a Buenos Aires hace poco más de un año, con una mochila cargada de sueños y la frase que la impulsó a dar el salto: “La pileta no va a estar menos fría porque te tires más tarde”. Hoy, disfruta de este presente y destaca la importancia del humor y de disfrutar el proceso: “Nunca dejo de intentarlo; todos los días voy a tratar de ver el lado bueno porque me gusta tomarme las cosas con humor”.

Leé más:

Premios Gardel 2026: todos los looks de la alfombra roja

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.