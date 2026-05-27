La tarde del 26 de mayo no fue una más para el teatro argentino. En pleno Día de Drácula, la avenida Corrientes se vistió de fiesta para rendir homenaje a Pepe Cibrián Campoy, uno de los grandes referentes de la comedia musical en la Argentina.

El director, dramaturgo y actor recibió una estrella en la vereda del Teatro Presidente Alvear, sumándose así a la galería de artistas que dejaron huella en la cultura porteña. El homenaje coincidió con el aniversario de la publicación de la novela de Bram Stoker, inspiración para el fenómeno teatral que revolucionó la escena local hace 35 años.

Pasadas las 16:30, artistas, personalidades de la cultura y fanáticos se reunieron frente al teatro de Av. Corrientes 1659. El clima de celebración se potenció con una intervención artística inspirada en “Drácula resurrección”: bailarines y una coreografía en plena vereda sorprendieron a los transeúntes y pusieron el broche artístico a la jornada.

El momento más esperado llegó con el descubrimiento de la estrella con el nombre de Pepe Cibrián Campoy. La emoción fue visible en su rostro, rodeado de colegas, discípulos y miembros del elenco de las distintas versiones de “Drácula”, quienes lo acompañaron en este reconocimiento histórico.

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LAS FOTOS DEL HOMENAJE A PEPE CIBRIAN EN LA CALLE CORRIENTES EN PLENO DÍA DE DRÁCULA

Pepe Cibrián Campoy (Foto: Movilpress)

Pepe Cibrián Campoy (Foto: Movilpress)

Pepe Cibrián Campoy (Foto: Movilpress)

Pepe Cibrián Campoy (Foto: Movilpress)

Pepe Cibrián Campoy (Foto: Movilpress)

Pepe Cibrián Campoy (Foto: Movilpress)

Pepe Cibrián Campoy (Foto: Movilpress)

Pepe Cibrián Campoy (Foto: Movilpress)

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