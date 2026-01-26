El regreso de “Aquí no podemos hacerlo” marca mucho más que la reposición de un musical histórico: representa una nueva declaración de principios de Pepe Cibrián, uno de los grandes impulsores del teatro musical argentino.

La obra, que debutará nuevamente en el Teatro Regina el 7 de febrero de 2026, fue la primera gran apuesta del creador en un género que en 1978 parecía reservado exclusivamente para producciones extranjeras.

Con este reestreno, Cibrián vuelve a poner en escena una pieza que nació como una reivindicación del talento local y que terminó convirtiéndose en un hito cultural.

Estrenada originalmente en 1978, en plena dictadura, la obra sorprendió por su formato despojado, conceptual y profundamente emocional.

Hoy, casi cinco décadas después, Cibrián vuelve sobre aquel primer éxito con una mirada actual, pero con el mismo espíritu. Rodeado de un equipo joven y con música original de Luis María Serra, el autor reafirma su histórica decisión de apostar por nuevos talentos.

Para él, el teatro musical argentino tiene autores, intérpretes y técnicos de sobra, aunque muchas veces no encuentra espacio en las grandes carteleras, más inclinadas a replicar éxitos internacionales.

PEPE CIBRIÁN VUELVE CON SU GRAN MUSICAL

En diálogo con Teleshow, Pepe Cibrián reveló los motivos que lo llevaron a relanzar “Aquí no podemos hacerlo”.

“Porque para mí es icónica, el placer de toda una vida. Fue mi primer musical, un éxito, y me marcó profundamente. La hice por primera vez en 1978, cuando el género casi no existía en el país. Lo que yo hice fue retomar la corriente musical que había en las décadas del 40 y el 50, que después se dejó. Quise demostrar que también se podía lograr en Argentina”, expresó.

En esta nueva edición del musical trabajarán Juan Pablo Ragonese como director musica; Tomás Luna, como encargado de la coreografía; la música original será de Luis María Serra; y la producción artística, de Emiliano Miguez.