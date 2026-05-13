Sofía Gonet volvió a ser tendencia en redes sociales después de que se viralizaran imágenes de cómo lucía antes de transformarse en “La Reini”, el personaje digital con el que conquistó a millones de seguidores.

Las fotos, compartidas en distintas cuentas de espectáculos y fandom, muestran a la influencer en sus primeros años en redes: cabello rubio, maquillaje natural y un estilo mucho más relajado al que luce actualmente. El contraste con su imagen actual generó miles de comentarios y reacciones entre sus fans.

Cómo era Sofía Gonet antes de “La Reini”

Antes de consolidar su identidad digital, Sofía apostaba por una estética fresca y sencilla que conectaba especialmente con el público joven. En las imágenes que circularon recientemente se la puede ver con el pelo claro, poco maquillaje y outfits casuales.

Sin embargo, todo cambió en 2022, cuando decidió renovar por completo su imagen y comenzó a construir el universo de “La Reini”, el personaje con el que explotó en popularidad.

El cambio más evidente fue su cabello cobrizo, que rápidamente se convirtió en una de sus marcas registradas. A eso se sumó un estilo más glam, humor ácido, videos virales y colaboraciones con importantes marcas.

Sofía Gonet Por: Estefania Lisi

Por: Estefania Lisi

La transformación que la convirtió en una de las influencers más populares

Con el paso del tiempo, “La Reini” dejó de ser solamente un apodo para convertirse en una verdadera marca personal. La influencer logró diferenciarse con una identidad visual fuerte, frases virales y una presencia constante en TikTok e Instagram.

Muchos usuarios destacaron que su evolución no fue solamente estética, sino también profesional. “Construyó un personaje súper reconocible”, comentaron algunos seguidores al comparar sus fotos del pasado con las actuales.

Hoy, Sofía Gonet es una de las figuras digitales más comentadas de Argentina y cada publicación suya suele generar repercusión inmediata.

Sofía Gonet, "La Reini" (Foto: prensa Telefe) Por: ADRIAN DIAZ BERNINI

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Movilpress)

Las reacciones en redes por las fotos virales

Las imágenes de su “antes y después” se multiplicaron rápidamente en X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios debatieron sobre su transformación.

Mientras algunos aseguraron que está “irreconocible”, otros remarcaron que el gran cambio estuvo en la construcción de su estilo y actitud frente a cámara.

Lo cierto es que el fenómeno alrededor de “La Reini” sigue creciendo y cada detalle sobre su vida o su imagen logra convertirse en conversación viral en redes sociales.