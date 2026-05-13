El regreso de Martín Pepa a la Argentina no pasó desapercibido. El exnovio de Pampita aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza el último martes en medio de una fuerte expectativa mediática, luego de que la modelo confirmara públicamente la separación.

Apenas puso un pie en la terminal aérea, un cronista de LAM lo abordó con una batería de preguntas: “Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? ¿Tenés algo para decir al respecto? Pampita confirmó la separación. ¿A qué se debe tu visita por Argentina? ¿Tu intención es reconquistarla? Se estuvo hablando mucho de la relación de tu familia con ella, me imagino que son momentos difíciles..." .

Martín Pepa llegó a la Argentina (Foto: captura de LAM).

Sin embargo, Pepa eligió el silencio absoluto. Caminó con paso firme hacia la camioneta que lo esperaba, sin emitir palabra y sin detenerse ante las cámaras. Solo hizo un gesto con las manos, como pidiendo frenar la insistencia de los periodistas, pero se mostró respetuoso en todo momento.

EL HERMETISMO DE MARTÍN PEPA TRAS LA RUPTURA CON PAMPITA

La separación entre Martín Pepa y Pampita generó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo. La modelo fue quien confirmó el final del vínculo tras los rumores: “Sí,es verdad que estoy separada. Martín es un amor de persona. Lo adoro, mi familia y mis amigos también".

“Vengo de una relación de un año y algo...Le pusimos toda la voluntad del mundo.Cualquier persona que haya tenido unarelación a distanciasabe que unole pone todo el amor y toda la voluntad, pero igual sigue siendo difícil”, dijo Carolina a los medios mientras que el polista optó por no dar declaraciones públicas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.