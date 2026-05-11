Pampita, recién llegada a Miami y tras confirmar su separación de Martín Pepa después de un año y medio de relación, encendió las redes sociales con una serie de posteos en microbikini que no pasaron desapercibidos.
En su primer video, Pampita eligió un modelo de su propia colección: corpiño triangular con estampado de reptil en tonos tierra.
El video explotó en Instagram: casi dos millones de reproducciones en menos de un día y una catarata de elogios en los comentarios. “Perfecta”, “Hermosa”, “Diosa” y “Te admiro” fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.
Qué dijo Pampita sobre su separación de Martín Pepa
La noticia de que Pampita estaba separada de Martín Pepa explotó en los medios hace días, y si bien el silencio de la modelo era una forma de avalarla, Carolina Ardohain confirmó la ruptura y blanqueó los motivos.
“Sí, es verdad que estoy separada”, afirmó con su sonrisa habitual.
Y si bien enfatizó que no tiene “la necesidad de dar explicaciones”, luego negó haber encontrado algo sobre Pepa que no le gustó: “No ensucien porque no es así, porque Martín es un amor de persona. Lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno, así que no inventen cosas que no son”.