Pampita, recién llegada a Miami y tras confirmar su separación de Martín Pepa después de un año y medio de relación, encendió las redes sociales con una serie de posteos en microbikini que no pasaron desapercibidos.

En su primer video, Pampita eligió un modelo de su propia colección: corpiño triangular con estampado de reptil en tonos tierra.

El video explotó en Instagram: casi dos millones de reproducciones en menos de un día y una catarata de elogios en los comentarios. “Perfecta”, “Hermosa”, “Diosa” y “Te admiro” fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Pampita en Miami. Foto: Instagram pampitaoficial

Pampita en Miami. Foto: Instagram pampitaoficial

Qué dijo Pampita sobre su separación de Martín Pepa

La noticia de que Pampita estaba separada de Martín Pepa explotó en los medios hace días, y si bien el silencio de la modelo era una forma de avalarla, Carolina Ardohain confirmó la ruptura y blanqueó los motivos.

Otros tiempos: Pampita y Martín Pepa. Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

“Sí, es verdad que estoy separada”, afirmó con su sonrisa habitual.

Y si bien enfatizó que no tiene “la necesidad de dar explicaciones”, luego negó haber encontrado algo sobre Pepa que no le gustó: “No ensucien porque no es así, porque Martín es un amor de persona. Lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno, así que no inventen cosas que no son”.