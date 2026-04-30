Pampita y Martín Pepa enfrentan una nueva separación. Según reveló Paula Varela en Intrusos, la última vez que se los vio juntos fue el jueves pasado en el restaurante Gardiner.

Después de ese encuentro, Pepa viajó a Estados Unidos y, en una final de polo, le confesó a su círculo íntimo que ya estaba separado de Carolina “Pampita” Ardohain.

Allegados a la pareja aseguran que ya se separaron “como diez veces” desde que blanquearon su romance. “Nosotros creemos que pueden llegar a volver, pero hoy están separados”, contó Varela, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.

Cuándo volverán a verse Pampita y Martín Pepa

Pampita en los Martín Fierro de la Moda.

En medio de estos rumores, Marcela Tauro sumó otro dato: en los Martín Fierro de la Moda, donde Pampita fue galardonada por su estilo en redes, se la notó “rara” y, en su discurso, agradeció a sus hijos pero no mencionó a Pepa. Un gesto que no pasó desapercibido.

Mientras tanto, los movimientos de ambos alimentan las especulaciones. Pepa estuvo hasta ayer en Argentina y hoy viajó a México. Carolina, por su parte, tiene previsto viajar mañana, aunque no está claro si es por trabajo o para reencontrarse con él.

Pampita y Martín Pepa, muy enamorados en Punta del Este, en enero último. Foto: Captura de Instagram Stories (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

El verdadero motivo de la separación, según contaron en Intrusos, es la dificultad para sostener una relación a distancia. Pampita tiene su vida y a sus hijos en Argentina, mientras que Pepa reside hace tiempo en Estados Unidos. Los viajes constantes y la falta de tiempo juntos terminaron por desgastar el vínculo.

¿Es la distancia la principal dificultad de la pareja?

Martín Pepa (Foto: Movilpress).

“Pampita no se bancaría la distancia”, aseguraron en el programa.

Consultada en la entrega de los Martín Fierro de la Moda sobre si estaba enamorada, Pampita fue tajante: “Siempre estoy enamorada de la vida”. La frase sorprendió, ya que la modelo suele ser muy demostrativa con sus parejas cuando está en una relación.



