Diego Peretti fue internado y operado de urgencia. Fue al médico para hacerse un chequeo de rutina y terminó en el quirófano, donde le colocaron un stent por recomendación de los especialistas.

Según contó la periodista Maru Leone en El Observador, Peretti fue al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) para realizarse estudios del corazón.

Los médicos detectaron algunas irregularidades y decidieron dejarlo internado por precaución. Tras los análisis, resolvieron intervenirlo y le practicaron una angioplastia con colocación de stent.

Maru Leone habló de la salud de Diego Peretti en El Observador.

Por qué fue operado Diego Peretti y cómo está su salud

“Llevamos tranquilidad a la gente. Diego Peretti está internado. Me entero el martes. Él se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón. Había unas cositas que a los médicos les hacía ruido y decidieron dejarlo internado por precaución y hacerle estudios de rigor”, relató Leone sobre el estado del actor.

Instituto Cardiovascular Buenos Aires

El diagnóstico fue cardiopatía isquémica, una afección que se produce cuando las arterias coronarias se estresan y requieren la colocación de un stent para mejorar el flujo sanguíneo.

“En el día de ayer le colocaron un stent. Salió todo bien. Me cuentan que el diagnóstico es una cardiopatía isquémica que es cuando las arterias coronarias se estresan y por eso se coloca un stent. Está internado en el ICBA, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires”, agregó la periodista.

Cómo sigue la recuperación de Diego Peretti

Diego Peretti y Federico D'Elia. Foto: SMW

Por indicación médica, Peretti deberá guardar reposo durante algunos días. Esto obligó a suspender las funciones de la exitosa obra teatral “El Jefe del Jefe”, que protagoniza junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza.

Sin embargo, la producción ya confirmó que las funciones volverán la semana próxima y que el actor planea regresar al escenario el 8 de mayo.



