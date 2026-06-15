La familia de Maxi López y Daniela Christiansson vive días de cambios y emociones intensas. Tras una breve estadía en Buenos Aires junto a sus hijos, la modelo suiza decidió regresar a su tierra para resolver asuntos personales y laborales, lo que generó sorpresa y muchas preguntas entre sus seguidores.

El sábado, la noticia del regreso de Daniela a Europa empezó a circular en redes sociales, aunque al principio no hubo detalles claros sobre los motivos. Las primeras imágenes desde Suiza mostraron a la modelo disfrutando del verano europeo: pies en una pileta de agua cristalina, tardes soleadas y postales del lago con el Mont Blanc de fondo. Mientras tanto, en Argentina se sentía el invierno y el frío polar.

Daniela Christiansson de regreso en Suiza (Foto: Instgram @danielachristiansson)

La partida de Daniela generó especulaciones sobre si la mudanza a la Argentina había quedado en pausa o si se trataba solo de una visita breve. Para despejar dudas, la propia modelo grabó un video y fue directa: “Hola a todos. Bueno, muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. No es que me fui”, aclaró.

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“Volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarme de ella y principalmente tengo que organizar todos los papeles para poder llevarla a Argentina”, detalló Daniela, dejando en claro que el viaje es parte del proceso de mudanza y no un regreso definitivo.

Además, sumó una razón logística clave: “Organizar toda la mudanza y llevarnos todo lo que tenemos acá en Suiza para Argentina. Así que hay muchas cosas que hacer”. La modelo también mencionó compromisos laborales en Europa y la oportunidad de pasar tiempo con su familia y amigos antes de instalarse definitivamente en Buenos Aires.

Mientras Daniela armaba cajas y cumplía con sus pendientes en Ginebra, Maxi López se mostró activo en redes sociales y dejó un mensaje cargado de afecto. El exfutbolista compartió una foto junto a la madre de sus hijos menores, ambos vestidos con camisetas azules de la Selección argentina del Mundial de México ‘86. Acompañó la imagen con dos emojis de las banderas de Argentina y Suiza, unidas por un corazón rojo. Como banda sonora, eligió “Argentino soy”, de La T y la M.

Maxi Lópes compartió una foto con su esposa (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Daniela recibió la imagen de Maxi y la compartió con todos sus seguides con la inscripción “I miss you” (“te extraño”), dando por finalizada cualquier versión de ruptura entre ambos.

Daniela Christiansson de regreso en Suiza, respondió el mensaje de Maxi López (Foto: Instgram @danielachristiansson)

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