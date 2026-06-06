En los últimos días, Triángulo amoroso se convirtió en uno de los contenidos más comentados de las redes sociales. La ficción vertical protagonizada por Maxi López y Wanda Nara despertó una enorme repercusión, especialmente por la escena del beso entre ambos, que rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios.

Frente a las especulaciones que comenzaron a circular, el exfutbolista decidió aclarar cómo se vivió la situación dentro de su familia y cuál fue la reacción de su esposa, Daniela Christiansson.

MAXI LÓPEZ REVELÓ QUÉ DIJO SU ESPOSA TRAS EL BESO CON WANDA NARA

Durante una entrevista con Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Maxi López fue contundente al referirse a la postura de su pareja respecto a la escena que protagonizó junto a Wanda Nara.

“Dani en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo haga”, aseguró el exdelantero, descartando cualquier tipo de conflicto o incomodidad en la relación.

Wanda Nara y Maxi Lopez (Foto: Prensa).

Con sus declaraciones, el exjugador dejó en claro que la participación en la serie fue tomada con absoluta naturalidad y que no existió ninguna crisis derivada de las escenas románticas de la ficción.

TRIÁNGULO AMOROSO, EL FENÓMENO QUE SORPRENDIÓ A MAXI LÓPEZ

Por otra parte, en diálogo con Desayuno Americano (América), Maxi López se mostró sorprendido por la enorme repercusión que alcanzó Triángulo amoroso.

“La escena del beso es fuerte. Lo de toda la serie es increíble porque la gente está respondiendo. Yo no puedo creer cómo se engancharon”, expresó.

Wanda Nara y Maxi López en el set de su nueva serie. Crédito: Prensa Telefe. Por: Prensa Telefe.

Además, destacó que esta producción representa una experiencia inédita para ambos. “Me gusta, es nuestra primera experiencia haciendo una ficción juntos”, comentó sobre el proyecto que comparte con Wanda Nara.

LA ESCENA DEL BESO QUE GENERÓ EXPECTATIVA EN LAS REDES

El exfutbolista también reconoció que sabía que el beso sería uno de los momentos más comentados de la serie y que la expectativa creció con el correr de los capítulos.

“Estaba toda la gente preguntando en las redes y en la calle”, relató sobre el interés que despertó la historia entre los seguidores.

Por último, Maxi López contó que decidió no ver la ficción antes de su estreno y que sigue cada episodio al mismo tiempo que el público.

“Voy viendo cada capítulo mientras va saliendo, porque no quise verlo antes. El trabajo terminado lo voy viendo ahora. Y la verdad es que está quedando bueno”, concluyó, satisfecho por la respuesta que está obteniendo Triángulo amoroso.