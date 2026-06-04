El apasionado beso entre Wanda Nara y Maxi López que revolucionó las redes sociales tenía trampa: el exfutbolista confirmó que la escena fue generada con Inteligencia Artificial.

La novela vertical protagonizada por la expareja desató un debate feroz entre los fanáticos, que no podían creer estar viendo a los ex frente a frente en una escena romántica después de años de conflictos públicos y escándalos mediáticos.

QUÉ PASÓ REALMENTE CON EL BESO DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ

Las imágenes del supuesto beso entre Wanda Nara y Maxi López generaron un revuelo inmediato apenas comenzaron a circular.

Wanda Nara y Maxi López en la novela vertical. Crédito: Telefe

Muchos usuarios de redes sociales se preguntaron si la ex pareja realmente había grabado esa escena cara a cara, o si alguien había manipulado el material con alguna herramienta tecnológica.

El debate explotó especialmente por el contexto: ambos llevan años con una relación tirante, marcada por disputas judiciales y cruces mediáticos.

El tema llegó al programa Lape Club Social, donde el equipo periodístico decidió ir a la fuente directa para terminar con las especulaciones. Uno de los conductores se comunicó personalmente con Maxi López para preguntarle sin vueltas qué había pasado detrás de escena.

La respuesta del exfutbolista no dejó margen para interpretaciones. Crédito: Lape Club social

LA CONFIRMACIÓN DE MAXI LÓPEZ QUE NADIE ESPERABA

“El beso es Inteligencia Artificial”, respondió Maxi López de manera tajante cuando le preguntaron por la escena. Con esa frase, el exdelantero que actualmente vive en Argentina descartó completamente que hubiera habido un acercamiento romántico real con Wanda Nara durante la grabación de la novela vertical. No hubo contacto, no hubo emoción, no hubo nada: solo tecnología.

Maxi y Wanda durante la grabación de la webserie que se verá por streaming y TV tradicional. Crédito: Prensa Telefe Por: Captura

La revelación generó una segunda ola de repercusión, incluso mayor que la del video original. Muchos fanáticos que habían interpretado la escena como una señal de reconciliación o al menos de buena convivencia entre los ex se encontraron con que lo que vieron nunca ocurrió de verdad. La IA hizo el trabajo y, hay que reconocerlo, lo hizo bien: nadie lo notó a simple vista.

Lo que queda claro es que la estrategia funcionó a la perfección. El beso generado digitalmente entre Wanda Nara y Maxi López se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo argentino en las últimas semanas, probando que en la era de la Inteligencia Artificial, la línea entre lo real y lo fabricado es cada vez más difusa —y más rentable para quienes saben usarla.