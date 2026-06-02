Wanda Nara y Maxi López volvieron a quedar en el centro de la escena luego de protagonizar un apasionado beso para Triángulo amoroso, la novela vertical que realizan para Telefe.

La secuencia no tardó en viralizarse y generó sorpresa entre los espectadores, especialmente por tratarse de una expareja que protagonizó una conflictiva separación hace casi 13 años.

La reacción de Pamela David en vivo al beso de Wanda Nara y Maxi López (captura de América TV)

La reacción de Pamela David en vivo al beso de Wanda Nara y Maxi López

Las imágenes fueron analizadas en Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David por América TV, donde la conductora no ocultó su asombro al ver la intensidad del momento.

"¡Piel de gallina! Hay lengüita“, exclamó Pamela mientras observaba la escena junto a sus compañeros.

El comentario rápidamente despertó risas y reacciones en el estudio, donde varios coincidieron en que el beso parecía ir más allá de una simple actuación.

“Eso no es un beso de ficción”

Quien también dio su opinión fue Carlos Salerno, que se mostró impactado por la química entre Wanda y Maxi.

"Eso no es un beso de ficción. Yo me separo“, lanzó indignado, aludiendo a la pasión que transmitieron los protagonistas durante la escena.

El beso se convirtió en uno de los momentos más comentados de las últimas horas y volvió a poner el foco sobre la particular relación que mantienen Wanda Nara y Maxi López, quienes lograron recomponer el vínculo con el paso de los años pese a su conflictiva historia sentimental.