Después de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, Rodrigo De Paul rompió el silencio con un sentido posteo en su cuenta de Instagram. El volante expresó el profundo dolor que siente por no haber podido defender el título obtenido en Qatar 2022 y les dedicó unas palabras a los hinchas.

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes“, escribió el futbolista.

Sin embargo, destacó que el cariño de los argentinos va mucho más allá de un resultado deportivo. "Con el correr de las horas nos vamos dando cuenta de que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo, y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento“, agregó.

Captura del posteo de Rodrigo de Paul tras el Mundial.

Rodrigo De Paul apuntó contra quienes criticaron a la Selección

En otro tramo de su publicación, De Paul lanzó una fuerte reflexión sobre las críticas que recibió el equipo durante la Copa del Mundo y aseguró que hubo personas que deseaban ver caer al seleccionado argentino.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Captura: TyC Sports

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otros por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo“, sostuvo.

Además, añadió una frase que rápidamente se volvió viral entre los hinchas: "Porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les joden. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo“.

“Estoy orgulloso de ser argentino”

Rodrigo de Paul festeja con Messi. Crédito Captura Web

Para cerrar su mensaje, Rodrigo De Paul dejó una declaración cargada de sentimiento que conmovió a sus seguidores.

"Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino“, concluyó el futbolista, acompañando sus palabras con imágenes de la Selección durante el Mundial 2026.