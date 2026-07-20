Tras el duro golpe que significó la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi rompió el silencio con un sentido posteo en sus redes sociales.

El capitán de La Scaloneta compartió una reflexión cargada de emoción, en la que reconoció el dolor por haber quedado a las puertas del bicampeonato, pero también puso en valor el esfuerzo del grupo y el orgullo de haber vuelto a pelear por la Copa del Mundo: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo“, escribió el rosarino.

Lejos de quedarse únicamente con la desilusión, Messi destacó el recorrido de la Selección en los últimos años y remarcó un logro que, según expresó, con el tiempo será más valorado: "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo“.

Foto: Instagram (@leomessi) Por: Fabiana Lopez

El astro argentino también aprovechó la publicación para agradecer el apoyo incondicional de los hinchas durante todo el torneo: "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos“.

Finalmente, en un gesto de deportividad, Messi dedicó unas palabras al flamante campeón del mundo: "También quiero felicitar a España por el campeonato“, cerró, a corazón abierto.

Leo Messi: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida“.

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LA FIRME DECISIÓN QUE HABRÍA TOMADO LIONEL MESSI TRAS LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Mientras la Selección Argentina comienza a regresar al país tras la final del Mundial 2026, una información sobre Lionel Messi generó expectativa. Según revelaron en TN, el capitán de La Scaloneta podría tomar un avión privado desde Miami con destino directo a Rosario para estar con su papá, Jorge.

La información fue dada a conocer por el periodista Marcos Barroca desde el predio de la AFA, donde continúa el importante operativo de seguridad montado para recibir a la delegación argentina: "Todo en potencial“, aclaró el cronista antes de brindar los detalles sobre el posible viaje del rosarino.

Luego explicó que parte del plantel regresará en un vuelo comercial: “Lo que tengo entendido es que son 15 los jugadores que vienen en el vuelo de Aerolíneas Argentinas“.

Lionel y Jorge Messi (Foto: Instagram @jorge.sole)

Con respecto a Messi, Barroca aseguró que el futbolista permanece en Estados Unidos junto a su familia y que su regreso todavía no está confirmado: “La otra información que yo tengo para brindarles es que Lionel Messi está en Miami, está con su familia y que quizás en la noche de hoy esté volando desde Miami directamente a Rosario“.

Marcos Barroca: “Lionel Messi está en Miami, está con su familia y que quizás en la noche de hoy esté volando desde Miami directamente a Rosario“.

El periodista remarcó que, hasta el momento, no hay precisiones sobre el horario del vuelo, aunque el operativo ya estaría preparado: "Todavía no hay confirmación del horario del vuelo, pero ya está su vuelo privado allí en Miami esperando y solamente falta la decisión de Lionel Messi del momento en que sale rumbo a la Argentina“, cerró.