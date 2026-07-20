Mientras en el predio de la AFA en Ezeiza se desplegó un importante operativo de seguridad para recibir a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026, se conoció que Lionel Messi y Rodrigo de Paul no regresarán al país junto al resto de la delegación.

La información fue confirmada por Pablo Gravellone en Arriba Argentinos por eltrece, donde además explicó cómo será el regreso del plantel y qué ocurrirá con varios de los futbolistas una vez finalizada la Copa del Mundo.

Lionel Messi no vuelve a la Argentina con la Selección

"El vuelo está retrasado una hora, aún no despegó de Nueva York. En este momento, la hora estimada de llegada es a las 17.30. Hay que ver a qué hora termina despegando", informó el periodista deportivo sobre el avión que trasladará a la delegación.

En ese contexto, detalló que las autoridades organizaron un fuerte dispositivo para la llegada del equipo. "Hay un operativo de seguridad importante. Creo que va a ir mucha gente a agradecer, a felicitarlos por el ciclo y por el proceso, más allá del resultado final", señaló.

Por qué Lionel Messi no vuelve a la Argentina con la Selección

Gravellone explicó que varios integrantes del plantel no regresarán a Buenos Aires y viajarán directamente para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

"Muchos jugadores decidieron no volver a la Argentina, como ya lo anunció la AFA, y empezar las vacaciones o reintegrarse a sus clubes. Esto no hubiera pasado con Argentina campeona del mundo, que hubieran vuelto todos juntos a Buenos Aires", aseguró.

Fue entonces cuando la conductora del noticiero, Valeria Sampedro, puntualizó la situación de Messi: "Messi no vuelve a la Argentina. Decías que tiene un compromiso con el Inter. Además de las vacaciones".

El periodista amplió que tanto el capitán de la Selección como Rodrigo De Paul deberán presentarse primero en Inter Miami.

"Él y Rodrigo De Paul tienen compromisos con el Inter Miami. Estoy seguro de que no van a jugar. Van a dar el presente y ahí sí pueden venir a la Argentina", concluyó.