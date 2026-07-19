La Selección argentina sufrió un duro golpe en la final del Mundial 2026 al perder ante España y quedarse sin la cuarta estrella. Uno de los momentos más tensos del partido se vivió en los minutos finales, cuando Enzo Fernández fue expulsado y dejó al equipo con diez jugadores en el tramo decisivo.

El mediocampista recibió la primera tarjeta amarilla a los 82 minutos por protestar y, ya en tiempo de descuento, cometió una infracción sobre Pau Cubarsí que le valió la segunda amonestación y la roja. La situación dejó a la Argentina en inferioridad numérica en el cierre del encuentro.

Enzo Fernández. AP

Mientras se retiraba del campo de juego, Enzo Fernández se tomó unos segundos para mirar a la tribuna argentina y pedirles perdón a los hinchas presentes en el MetLife Stadium. El volante, visiblemente afectado, levantó la mano en señal de disculpas antes de dirigirse al vestuario.

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La imagen rápidamente se viralizó y generó empatía entre los fanáticos, que reconocieron el gesto del jugador pese al difícil momento.

El volante había sido amonestado primero por protestar y, minutos después, cometió una falta sobre Cubarsí que el árbitro sancionó con la segunda amarilla. La expulsión llegó en un momento clave y condicionó el tramo final del partido para la Selección argentina.

Enzo Fernández festeja en familia en la final de la Copa América 2024 (Foto: Instagram) Por: Instagram

Con un hombre menos, el equipo nacional no pudo revertir el resultado y terminó cayendo ante España en la definición del Mundial en tiempo de alargue.

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