La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 por 1-0 dejó una imagen inesperada: Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas y sembró dudas sobre su futuro como entrenador del equipo nacional. En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT santafesino admitió que necesita tiempo para pensar si continuará en el cargo.

“Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, confesó Scaloni, visiblemente afectado. Aunque aclaró que cumplirá su contrato vigente, dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado y remarcó lo difícil que será volver a formar un grupo como el actual. “Me duele en el alma. Lo siento”, expresó antes de interrumpir la rueda de prensa por la emoción.

Lionel Scaloni (Foto: captura TyC Sports)

El entrenador agradeció de manera especial a sus jugadores y reconoció la superioridad del rival: “Dimos todo; somos grandes en la victoria y también en la derrota, y hoy tenemos que demostrar que sabemos perder”. Scaloni pidió valorar el trabajo realizado y destacó lo complejo que es llegar a una final del mundo.

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Scaloni hizo un repaso de las dificultades que enfrentó la Selección en el partido decisivo. “Pasaron muchas cosas negativas con las lesiones en puestos clave (Lisandro Martínez, Cuti Romero) que no esperábamos. Tuvimos que hacer tres cambios en la defensa. El desgaste fue enorme”, explicó.

El DT también se refirió a la expulsión de Enzo Fernández: “La primera amarilla la pudo evitar el árbitro. Ya está, no hay reproches. Pero me hubiera gustado ver qué pasaba si nos quedábamos con 11”. Pese a todo, Scaloni se mostró orgulloso del esfuerzo de sus dirigidos: “Si hay un equipo que podría dejar el partido abierto hasta el final, éramos nosotros”.

Lionel Scaloni (Foto: captura TyC Sports)

En medio de la tristeza, Scaloni dedicó palabras especiales a Lionel Messi, quien jugó su último Mundial con 39 años: “Es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol. Es increíble lo que hizo en este mundial. Espero que la gente esté orgullosa de él”.

Minutos antes, todavía en el campo de juego, el DT dejó un mensaje de aliento para el futuro de la Albiceleste: “Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez. Son momentos para fortalecer al país. Hay que resetear y volver a empezar”.

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