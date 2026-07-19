Este domingo llegó el día del gran partido final, el 104, del Mundial 2026, y Argentina y España se enfrentaron por la Copa frente a decenas de miles de espectadores entre los cuales trataron de pasar desapercibidos varias decenas de famosos.
Del lado Argentina, las cámaras tomaron a Wanda y Zaira Nara, y a Pampita, que se unió a ellas para una selfie de a tres. El que no participó, pero sí fue captado por las cámaras fue Martín Migueles, que acompañó a Wanda al evento ya que estaba contratada por una conocida marca para hacer contenidos. Infaltable, Tini Stoessel fue a ver a Rodrigo de Paul, que jugó desde el inicio del partido.
También se pudo ver a varias estrellas de la música y de Hollywood como Tom Cruise, que participó de la ceremonia inaugural, el actor de Dune Timothée Chalamet y Kylie-Jenner, hermana de Kim Kardashian, Dua Lipa, Justin Bieber y muchos más.
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