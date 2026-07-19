Este domingo llegó el día del gran partido final, el 104, del Mundial 2026, y Argentina y España se enfrentaron por la Copa frente a decenas de miles de espectadores entre los cuales trataron de pasar desapercibidos varias decenas de famosos.

Del lado Argentina, las cámaras tomaron a Wanda y Zaira Nara, y a Pampita, que se unió a ellas para una selfie de a tres. El que no participó, pero sí fue captado por las cámaras fue Martín Migueles, que acompañó a Wanda al evento ya que estaba contratada por una conocida marca para hacer contenidos. Infaltable, Tini Stoessel fue a ver a Rodrigo de Paul, que jugó desde el inicio del partido.

También se pudo ver a varias estrellas de la música y de Hollywood como Tom Cruise, que participó de la ceremonia inaugural, el actor de Dune Timothée Chalamet y Kylie-Jenner, hermana de Kim Kardashian, Dua Lipa, Justin Bieber y muchos más.

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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Timothée-Chalamet y Kylie-Jenner (Foto: captura X.com / @metgalacrave)

Tini Stoessel

Tom Cruise y Kermit (Renée) Foto: X.com / @Kalshi_Film

María Becerra cantó el Himno nacional argentino

Tom Cruise y Elmo (Renée) Foto: X.com / @Kalshi_Film

Novak Djokovik (Foto: captura X.com) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Justin Bieber (Foto: captura X.com) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Madona en pleno Show

Pampita con Sergio Goycochea y Morena Beltrán (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Dua Lipa (Foto: captura X.com / @metgalacrave)

Pampita y su hermano Guillermo (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Zaira y Wanda Nara y Pampita (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El doctor Conrado Estol con los hinchas

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