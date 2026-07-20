La derrota de la Selección Argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un profundo dolor entre los hinchas que soñaban con el bicampeonato.

En medio de la tristeza, una de las primeras figuras en expresarse públicamente fue Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández.

El futbolista vivió una noche para el olvido en el encuentro decisivo. Cuando el partido seguía igualado, fue expulsado en los minutos finales del segundo tiempo tras recibir la segunda amonestación, dejando a La Scaloneta con diez jugadores. Poco después, Ferrán Torres marcó el gol que le dio el triunfo y el título a España.

Mientras los fanáticos procesaban el duro golpe, Valentina recurrió a sus historias de Instagram para compartir un sentido mensaje acompañado de una tierna imagen de sus hijos, Olivia, de 6 años, y Benjamín, de 2, fruto de su relación con el futbolista: "Me quedo con esta imagen, de cómo disfrutan el fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera“, escribió la influencer junto a la postal de los pequeños, quienes durante todo el Mundial conquistaron a los seguidores de la Selección con sus espontáneos y adorables videos alentando a la Albiceleste.

Foto: Captura de Instagram Stories (@valucervantes) Por: Fabiana Lopez

Con ese breve pero emotivo posteo, Valu eligió poner el foco en la pasión que despierta el fútbol y en la ilusión con la que los más chicos vivieron el camino de Argentina hasta la final, dejando un mensaje de aliento en uno de los momentos más difíciles para el equipo de Lionel Scaloni.

Valu Cervantes: “Me quedo con esta imagen, de cómo disfrutan el fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera“.

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LA REACCIÓN DE VALU CERVANTES AL GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ EN ARGENTINA VS. INGLATERRA: LÁGRIMAS, UN ROSARIO Y UN EMOTIVO MENSAJE

La Selección Argentina volvió a regalar una jornada para la historia. En una semifinal vibrante, cargada de emociones y con un final infartante, el equipo de Lionel Scaloni derrotó por 2 a 1 a Inglaterra y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato frente a España el próximo domingo.

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de festejos y mensajes de apoyo para los protagonistas. Sin embargo, una de las publicaciones que más repercusión generó fue la de Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, quien no pudo contener la emoción tras la actuación del mediocampista.

Apenas terminó el partido, la influencer compartió una historia de Instagram en la que se la vio visiblemente conmovida. Con lágrimas en los ojos, un rosario entre sus manos y la camiseta de la Selección puesta, Valentina reflejó toda la tensión y la felicidad que vivió durante el encuentro.

Foto: Instagram (@valucervantes) Por: Fabiana Lopez

Junto a la imagen escribió una frase tan breve como contundente: “Gracias Dios”, expresó, además de dedicarle un mensaje de apoyo y orgullo a Enzo, quien volvió a convertirse en una de las grandes figuras del conjunto nacional.

En otra imagen se la vio en la cancha junto a familiares, amigos (entre los que se econtraba María Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez): “La banda Álvarez-Fernández. Por siempre”, tituló la fotografía, acompañando sus palabras con un emoji de la bandera Argentina, unas manitos para arriba y un corazoncito blanco.