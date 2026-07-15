La Selección Argentina volvió a regalar una jornada para la historia. En una semifinal vibrante, cargada de emociones y con un final infartante, el equipo de Lionel Scaloni derrotó por 2 a 1 a Inglaterra y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato frente a España el próximo domingo.

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de festejos y mensajes de apoyo para los protagonistas. Sin embargo, una de las publicaciones que más repercusión generó fue la de Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, quien no pudo contener la emoción tras la actuación del mediocampista.

Apenas terminó el partido, la influencer compartió una historia de Instagram en la que se la vio visiblemente conmovida. Con lágrimas en los ojos, un rosario entre sus manos y la camiseta de la Selección puesta, Valentina reflejó toda la tensión y la felicidad que vivió durante el encuentro.

Foto: Instagram (@valucervantes) Por: Fabiana Lopez

Junto a la imagen escribió una frase tan breve como contundente: “Gracias Dios”, expresó, además de dedicarle un mensaje de apoyo y orgullo a Enzo, quien volvió a convertirse en una de las grandes figuras del conjunto nacional.

En otra imagen se la vio en la cancha junto a familiares, amigos (entre los que se econtraba María Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez): “La banda Álvarez-Fernández. Por siempre”, tituló la fotografía, acompañando sus palabras con un emoji de la bandera Argentina, unas manitos para arriba y un corazoncito blanco.

Valu Cervantes con la familia de Enzo Fernández y Julián Álvarez tras el pase a la final. Foto: Instagram (@valucervantes) Por: Fabiana Lopez

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EL EMOTIVO MENSAJE DE LA MAMÁ DE LIONEL MESSI ANTES DE ARGENTINA VS. INGLATERRA QUE ILUSIONÓ A TODOS

Mientras la Selección Argentina ultima detalles para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, un emotivo gesto de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, despertó la ilusión de todos los hinchas.

Su mensaje salió a la luz durante Infama, luego de una entrevista al vidente José Fuentes, quien volvió a realizar llamativas predicciones sobre el capitán argentino: “Para mí, la figura de Argentina, sin lugar a dudas, es Leo. Leo es el que los organiza mentalmente con gestos. Yo creo que él es el que ha estado más acertado en ese aspecto”, aseguró el entrevistado.

Luego, fue más allá y anticipó: “Yo creo que Enzo Fernández va a explotar más con Inglaterra. Obviamente, Julián Álvarez... todo el mundo me estaba diciendo ‘dijiste que Julián’ y ayer dio un golpazo, realmente. Entonces, tienen que tener paciencia”.

Leo Messi y su mamá Celia (Foto: Instagram @antonela_reccuzzo)

Además, se mostró confiado en que Messi seguirá haciendo historia en la Copa del Mundo: “Yo predije que Messi iba a llegar a 10 goles en este Mundial. Creo que le faltan dos para terminar esa predicción. Obviamente, él es el que me mueve más, por esa vibración que se siente de él en la cancha”.

En medio de la charla, Karina Iavícoli sorprendió al revelar que la mamá del astro estaba viendo el programa y se había comunicado con ella: “Celia Messi agradece el cariño y me escribe: ‘Elijo creer’”, contó la periodista al aire.

Karina Iavícoli: “Celia Messi agradece el cariño y me escribe: ‘Elijo creer’”.

La frase, convertida en un verdadero símbolo para los argentinos desde la conquista de Qatar 2022, volvió a despertar la esperanza de los hinchas, que sueñan con ver a Lionel Messi y a la Scaloneta dar un nuevo paso rumbo al título mundial.