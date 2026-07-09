La historia de Yolanda, una fan de Lionel Messi que acaba de cumplir 105 años, conmovió a todos en la previa de la semifinal del Mundial. En una entrevista con el programa Lape Club Social, la admiradora expresó su deseo más grande: conocer al capitán de la Selección argentina y poder mirarlo a los ojos, aunque sabe que es difícil.

“Messi, soy Yolanda, te amo, te quiero. Te quiero mirar de frente, que no va a poder ser, pero bueno. Igual te mando un abrazo grandote. Te quiero muchísimo, Messi. Tengo 104 años y quiero verte antes de morir”, dijo Yolanda, emocionada, en un video que sus familiares y periodistas intentan hacerle llegar al propio Leo.

Durante la charla, Yolanda contó que cocina muy bien y no dudó en ofrecerle a Messi una de sus especialidades si alguna vez logra conocerlo. “Le cocino lo que quiera. Lo adoro, yo lo quiero muchísimo. Donde está Messi, estoy, me encanta”.

Yolanda, la fan de 105 años que sueña con conocer a Messi (Foto: captura de América).

Yolanda no está sola en su fanatismo. Toda su familia la acompaña para ver los partidos de la Selección argentina y comparten juntos cada encuentro. “Vemos los partidos toda la familia, de siempre lo conocí”, relató sobre cómo nació su admiración por el capitán y cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta de Messi, Yolanda fue clara: “Porque es una buena persona, un buen padre. Yo lo quiero muchísimo”.

LA SELECCIÓN ARGENTINA VA POR LA SEMIFINAL: CUÁNDO JUEGA ANTE SUIZA

Mientras el video de Yolanda busca llegar a manos de Lionel Messi, la Selección argentina se prepara para un partido clave para pasar a la semifinal. El equipo nacional enfrentará a Suiza por el MUNDIAL™ este sábado a las 22 horas. La expectativa es enorme y el mensaje de Yolanda se suma al aliento de millones de hinchas.

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