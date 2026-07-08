El duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo genera expectativa entre los hinchas, sino también un fuerte conflicto emocional para Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, que tiene el corazón dividido entre sus raíces y la familia que formó con el exfutbolista.

Instalada en Suiza junto a sus hijos Elle y Lando, mientras Maxi trabaja en la cobertura del Mundial, la modelo compartió un video en sus redes sociales en el que habló de la previa del esperado encuentro y sorprendió con la decisión que tomó: "Se viene Argentina y Suiza, ¡no lo puedo creer!“, expresó, visiblemente entusiasmada.

Luego, agregó: "¡Pero qué partidos ayer! ¡Qué emociones! Estoy tan orgullosa de que Suiza pasó. Estoy tan contenta y emocionada del partido entre Suiza y Argentina“, dijo sobre el choque que se disputará este sábado.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@danielachristiansson)

Más allá de la ilusión por ver a su país enfrentarse a la Scaloneta, Daniela confesó que, finalmente, no seguirá el partido en vivo: "Pero menos mal que no lo voy a mirar porque es a las tres de la mañana acá“, explicó, haciendo referencia a la diferencia horaria con Suiza.

"Ayer fue tan lindo el partido de Argentina y Egipto. Me gustó mucho“, comentó. Incluso reveló que su hijo no logró acompañarla porque el encuentro coincidía con su horario de descanso. ”Hasta Lando se quedó despierto porque acá era un poco más tarde y era la hora de dormir de Landito“, contó con ternura.

Por último, sobre el esperado cruce entre las dos selecciones que forman parte de su historia personal, Christiansson prefirió mantenerse al margen de cualquier favoritismo y cerró con una frase diplomática: "¡Qué emoción! ¡Qué partido va a ser ese Suiza-Argentina! Bueno, vamos a ver. Que el mejor gane“.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@danielachristiansson)

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EL FUERTE POSTEO DE LEO MESSI TRAS EL HEROICO TRIUNFO DE ARGENTINA Y LAS QUEJAS DE EGIPTO

Después de la histórica remontada de la Selección Argentina, que venció 3 a 2 a Egipto y selló su clasificación a los cuartos de final, Lionel Messi reapareció en las redes sociales con un mensaje que reflejó la emoción de todo el plantel.

El capitán compartió una serie de imágenes del vibrante encuentro, en las que se lo puede ver junto a sus compañeros jugando y celebrando una victoria inolvidable, y acompañó las postales con unas palabras que rápidamente se hicieron virales.

Fiel a su estilo, Messi eligió un mensaje breve, pero cargado de sentimiento para destacar el espíritu del equipo dirigido por Lionel Scaloni: “Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez... ¡¡¡este grupo es INCREÍBLE!!! Vamosssss AR”, escribió el rosarino junto a las imágenes del partido.

Foto: Instagram (@leomessi) Por: Fabiana Lopez

La publicación no tardó en explotar de reacciones, con millones de “me gusta” y miles de comentarios de hinchas y figuras que celebraron la clasificación de la Albiceleste.