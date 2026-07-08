Uno de los momentos más conmovedores de Gran Hermano: Generación Dorada se vivió cuando Andrea del Boca no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre, Nicolás del Boca, y abrió su corazón con un desgarrador relato que dejó a todos en silencio.

Las imágenes, que luego fueron reproducidas en Sálvese Quien Pueda, mostraron a la actriz completamente quebrada mientras hablaba del profundo dolor que todavía siente por la muerte de su padre: "Perdón, papá. Y te amo, y te necesito, y te llamo, y te sueño. Y nadie me va a devolver a mi padre por una mier... que me hicieron. Solo por trabajar, solo por ser buena profesional“, expresó entre lágrimas.

Visiblemente afectada, Andrea continuó: "Perdón, papá, perdón. Perdón, mami. Te amo, papá. Te amo. Te necesito. Y te fuiste por unas mier... de personas. Y nada ni nadie, aunque haya salido absuelta, absolutamente nadie me va a devolver a mi padre“.

Captura (América)

En ese contexto, Andrea también habló de las marcas que le dejaron los últimos años de su vida: "Convivir con enfermedades que no las busqué, pero las tengo... son las cosas que me fue dejando, las huellas que me fueron dejando, tantas cosas que me han ido pasando en los últimos 10 años“, reflexionó.

Por último, la actriz explicó qué representa para ella su participación en el reality y aseguró que siente que atraviesa una nueva etapa: "Siento que el desafío también es ese conmigo misma. A veces me siento con culpa de robarle días, de no estar con mi mamá, que tiene 95 años. Pero aquí estoy, acá seguiré, aquí voy a renacer. Siento que es un renacimiento para mí y ese es mi desafío personal. No con nadie ni contra nadie, conmigo misma. Con mi carácter, con mis falencias y con mis vergüenzas. Pero acá estoy, parada, y acá voy a seguir“.

Captura (América)

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ASEGURAN QUE ANDREA DEL BOCA SERÍA CONVOCADA A GRAN HERMANO VIP ESPAÑA: EL MILLONARIO CACHET EN EUROS QUE COBRARÍA

Mientras continúa dando que hablar por su paso por Gran Hermano: Generación Dorada, el nombre de Andrea del Boca volvió a instalarse con fuerza, aunque esta vez por un proyecto internacional.

En El Diario de Mariana aseguraron que la actriz estaría siendo considerada para formar parte de la próxima edición de Gran Hermano VIP España y hasta revelaron cuánto cobraría por participar.

La información fue presentada como un verdadero “último momento” en el ciclo, donde adelantaron: “Atención con el personaje de Andrea del Boca. Andrea del Boca está siendo muy bien mirada para la edición Gran Hermano VIP”.

Andrea del Boca abandonaría Gran Hermano este miércoles. Por: Captura Web

Luego, ampliaron que la propuesta sería para la próxima temporada del formato: “Ella estaría, en noviembre, en Mediaset, la están mirando con muy buenos ojos a Andrea del Boca. Ella es muy conocida por sus novelas”.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el económico. Según revelaron en El Diario de Mariana, la producción ya tendría definido el rango de cachets que ofrecería a las figuras argentinas convocadas: “El monto que están barajando en Gran Hermano VIP España para los famosos de Argentina, que no van a ir uno, van a ir varios, están hablando entre 20.000 y 30.000 euros, según la estelaridad”, afirmaron.

“El monto que están barajando en Gran Hermano VIP España para los famosos de Argentina, que no van a ir uno, van a ir varios, están hablando entre 20.000 y 30.000 euros, según la estelaridad”.

Además, explicaron que el acuerdo sería integral para toda la participación en el reality: “Es por semana, pero va a ser un paquete completo”, cerraron.