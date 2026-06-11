Andrea del Boca quedó en el centro de la polémica en Gran Hermano Generación Dorada luego de incumplir una orden directa del Big durante una actividad grupal.

Su actitud generó malestar dentro de la casa y terminó derivando en una sanción que no solo la perjudicó a ella, sino también al resto de los participantes.

Todo ocurrió cuando el Big les dijo a todos los participantes que comenzaba el ensayo y Andrea decidió continuar con otra tarea dentro de la casa: cocinar panes.

Video de Telefe, Gran Hermano.

La dura advertencia de Gran Hermano a Andrea del Boca

"Andrea, dirigite a la Arena ahora“, le exigió Gran Hermano. Sin embargo, la actriz hizo caso omiso al pedido y siguió amasando panes.

La reacción del dueño de la casa no tardó en llegar. Molesto por la actitud de la participante, la convocó al confesionario para comunicarle la sanción.

"Hoy estoy mal. No voy a permitir que ensayes. Cuando doy una orden es para que me obedezcan en el momento. Es una norma de convivencia, pero preferiste quedarte amasando“, le reprochó Gran Hermano.

Lejos de discutir, Andrea respondió de manera escueta: "Ok. Perfecto. Gracias“.

La sanción que afectó a toda la casa

La falta de Andrea del Boca tuvo consecuencias tanto individuales como grupales. Como castigo, Gran Hermano decidió descontar minutos de ensayo para todo el equipo, una medida que provocó enojo entre varios participantes.

Consciente del malestar que había generado, la actriz intentó disculparse con Nenu López, encargada de coordinar la coreografía.

"Me gusta ensayar y me parece una falta de respeto lo que pasó“, reconoció Andrea ante su compañera.

Sin embargo, el pedido de disculpas no alcanzó para calmar los ánimos. La casa quedó molesta por la actitud de la actriz, ya que su incumplimiento terminó perjudicando a todos en plena preparación de la actividad grupal.