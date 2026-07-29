Tras confirmar el final de su relación con Luck Ra, La Joaqui reveló el motivo de la separación en un comunicado que compartió en sus historias de Instagram, luego de varias semanas de rumores.

“Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, comenzó el mensaje.

Más adelante, la cantante explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y descartó que haya existido una falta de amor.

La Joaqui rompió el silencio y confirmó su separación de Luck Ra (Foto de Instagram)

Por qué se separaron La Joaqui y Luck Ra: “Deseos de un futuro y etapas distintas”

“Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento, que no tiene que ver con desamor (...), sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas”, expresó.

Además, destacó que ambos se despiden en buenos términos: “Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”.

De esta manera, La Joaqui dejó en claro que el final de su historia con Luck Ra no estuvo marcado por conflictos, sino por la decisión de seguir caminos diferentes.