A casi un año de su escandalosa separación de Manuel Ibero, Zoe Bogach volvió a darle una oportunidad al amor.

La ex Gran Hermano confirmó en TikTok que está saliendo con un misterioso chico, al cual mostró sin tapujos, aunque optó por no revelar su nombre.

Quién es el nuevo novio de Zoe Bogach

Zoe Bogach volvió a apostar al amor: “Somos exclusivos”

En declaraciones exclusivas a Ciudad Magazine, Zoe confirmó que, aunque no tienen un rótulo formal de “noviazgo”, mantienen un vínculo exclusivo.

“A él lo conocí hace 3 años, antes de ponerme de novia con mi ex, en un boliche”, le contó la influencer a este sitio.

Y destacó: “No estoy de novia, pero estoy saliendo hace unos meses. Lo blanqueé porque estamos exclusivos y estamos casi siempre juntos”.

Zoe Bogach volvió a apostar al amor: “Somos exclusivos” (captura de TikTok)

Enfocada en su bienestar personal, la ex GH sintió algo especial por este joven y decidió darle una chance a la relación.

“Yo estoy súper concentrada en mi trabajo y en mis estudios. Hace meses que no me daba la oportunidad de conocer a nadie. A él siempre lo veía cuando salía con mis amigas e insistió mucho en conocernos fuera del boliche y le di la chance”, declaró Zoe Bogach, con el corazón contento.