Mientras millones de argentinos cuentan los días para el comienzo del Mundial 2026, Lucía Scarpa conoce una faceta muy especial de algunos de los protagonistas de la Selección Argentina. Tres de los jugadores para los que cocinó recientemente —Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada— forman parte de la lista de convocados.

La cocinera trabajó además con de artistas como María Becerra, Wos y Nathy Peluso, y acaba de publicar Chef privada. Un día conmigo en tu cocina, un libro en el que comparte recetas, secretos culinarios y la experiencia acumulada tras años cocinando para algunas de las figuras más reconocidas del país.

Lucía Scarpa fue la chef privada de Wos durante un mes. (Foto: Instagram/@luluscarpa)

En esta entrevista, reveló qué comidas les piden los famosos, cuál es el plato que nunca falla y qué tienen en común las celebridades cuando llega la hora de sentarse a la mesa.

—Cocinaste para músicos y futbolistas muy conocidos. ¿Qué aprendiste sobre las personas a través de lo que comen?

—Aprendí que la comida dice mucho más de una persona de lo que parece. Incluso las personas más famosas terminan buscando algo muy simple que es siempre sentirse en casa.

Y algo que siempre se repite, sin importar quién sea, es el lomo con verduras, la ensalada de cous cous, las cookies de avena o algún plato bien argentino para los que vienen de visita y extrañan la comida bien argentina.

Lucía Scarpa fue la chef privada de Wos durante un mes. (Foto: Instagram/@luluscarpa)

—¿Qué descubriste sobre vos misma trabajando como chef privada?

—Trabajando como chef privada descubrí que lo que más disfruto no es solo cocinar, sino cuidar. Anticiparme a lo que alguien necesita, organizarle la semana, que llegue cansado y tenga comida rica esperándolo.

Entendí que cocinar también es una forma de acompañar y eso es lo que más me gusta.

—¿Por qué pensás que la comida casera sigue emocionando incluso a los famosos?

—La comida casera emociona porque conecta con recuerdos. Da igual si sos famoso o no, todos tenemos un plato que nos hace acordar a alguien, a una etapa o a sentirnos cuidados.

Y eso no se reemplaza.

Lucía Scarpa, chef. Foto: @luluscarpa

—Si alguien nunca cocina, ¿con qué receta de tu libro debería empezar?

—Creo que alguien que nunca cocina debería empezar con el pan casero integral o la tortilla de papa clásica del libro.

Son recetas simples, muy bien explicadas y que te va a sorprender el resultado sin dudas.

—¿Qué famoso tiene el paladar más argentino?

—No hay uno solo la verdad. Todos tienen un paladar súper argentino. Por más que viajen, vivan afuera o tengan otra rutina, siempre terminan buscando esas comidas bien nuestras, milanesas, empanadas, pastas, asado.

Creo que cuando pasás mucho tiempo lejos del país, la comida también se vuelve una forma de sentirte cerca de casa.

—¿Cuál es el plato que nunca falla para sorprender?

—El plato que nunca falla para sorprender son las hamburguesas de carne con pan de papa o un tartar de salmón. Tienen algo elegante pero siguen siendo cálidos y caseros.

—¿Qué comida te parece ideal para una cita?

—Para una cita, algo tipo pasta casera, un risotto con alguna verdura o incluso cocinar juntos unas empanadas me parece mucho más sexy que algo demasiado producido.

Lo sexy está en compartir el momento.

—¿Qué comida te lleva automáticamente a un recuerdo feliz?

—Las pepas y los bizcochitos de chipá. Los bizcochitos, sobre todo, porque fue una receta que terminé creando muy a mi manera y hoy siento que me representa muchísimo.

Y eso me da mucho orgullo, porque crear una receta propia que conecte con tanta gente no es tan fácil.

Lucía Scarpa fue la chef privada de Wos durante un mes. (Foto: Instagram/@luluscarpa)

El libro con las recetas de la chef de los famosos

En Chef privada. Un día conmigo en tu cocina, Lucía Scarpa reúne recetas simples y sofisticadas inspiradas en su experiencia trabajando con artistas, futbolistas y celebridades.

Desde tortillas, tartas y empanadas hasta cookies, budines y platos gourmet, el libro propone llevar la experiencia de una chef profesional a la cocina cotidiana.

Con una comunidad de cientos de miles de seguidores en redes sociales, Scarpa se convirtió en una de las cocineras más populares del momento gracias a un estilo cercano, recetas accesibles y una mirada emocional sobre la comida.

Porque, como ella misma asegura, cocinar no es solo alimentar: también es cuidar, acompañar y hacer sentir a alguien un poco más en casa.