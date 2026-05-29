La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue vista por última vez el sábado 23 de mayo a las 22:30, sumó en las últimas horas un dato que podría ser clave para la investigación. Su mamá, Melisa Heredia, recibió un mensaje que ahora está bajo la lupa de la Justicia: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”.

Este jueves, Melisa se presentó en la Jefatura de Policía junto a peritos informáticos para aportar ese y otros materiales a la causa. La mujer entregó los audios y las llamadas que recibió mientras la Policía allanaba la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso, en Del Campillo al 800.

El contundente mensaje de la madre de la adolescente desaparecida a Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. (Foto y video: TN - Mediodía Noticias)

Durante el operativo en la vivienda de Barrelier, la madre de Agostina empezó a recibir una gran cantidad de llamados. Algunos fueron en tono de broma, pero otros provenían de números que ella reconoció y que ahora están siendo analizados por los investigadores.

Melisa también grabó los mensajes que le llegaron en esas horas. En varios casos, aseguró que reconoció la voz de quien le hablaba. Según trascendió, las personas detrás de esos llamados pertenecerían al círculo de amigos de Barrelier, quien permanece detenido.

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En uno de los audios más importantes, le dijeron: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. Frente a esa advertencia, la mamá respondió: “Solo quiero a mi hija. Devuélvanmela sana y salva”. Todo ese material fue descargado y quedó a disposición de la fiscalía a cargo de Raúl Garzón. Hasta el momento, no hubo un pedido de rescate.

Barrelier sigue imputado por privación ilegítima de la libertad, pero la fiscalía no descarta que puedan surgir otros delitos. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que no actuó solo y que podría haber más personas involucradas en la desaparición de Agostina.

La adolescente salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi el sábado por la noche y desde entonces no se supo más nada de ella.

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En paralelo, surgieron versiones cruzadas por un video en el que se ve a Claudio Barrelier ingresando con una nena a su domicilio de barrio Cofico. La madre de Agostina insiste en que la chica que aparece en las imágenes es su hija, mientras que el entorno del detenido sostiene que se trata de la hija de él.

Otro dato clave es el impacto de la línea telefónica de Agostina en la zona del domicilio de Barrelier. El abogado querellante Carlos Nayi afirmó que el teléfono de la adolescente permaneció durante tres horas en ese lugar, lo que refuerza las sospechas sobre el principal acusado.

La investigación avanza contrarreloj y cada mensaje, llamada y pista puede ser determinante para dar con el paradero de Agostina.

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