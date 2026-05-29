La pastafrola es uno de los clásicos más elegidos para acompañar el mate. Con ingredientes básicos y una preparación súper simple, esta receta fácil y económica se volvió furor entre quienes buscan algo rico sin gastar de más.

Ingredientes para la pastafrola

2 tazas de harina leudante

1/2 taza de azúcar

100 gramos de manteca

1 huevo

Esencia de vainilla

300 gramos de dulce de membrillo

Un chorrito de agua caliente

Cómo hacer pastafrola fácil, rápida y económica: la receta perfecta para la merienda (Foto IA)

Cómo hacer pastafrola fácil y rápida

Mezclar la manteca con el azúcar. Agregar el huevo y unas gotas de esencia de vainilla. Incorporar la harina hasta formar una masa suave. Llevar una parte de la masa a una fuente para horno previamente enmantecada. Derretir el membrillo con un poco de agua caliente y colocarlo sobre la masa. Hacer las clásicas tiritas con el resto de la preparación. Llevar al horno medio durante 30 minutos o hasta que esté dorada.

Un clásico perfecto para el mate

La pastafrola casera sigue siendo una de las recetas más buscadas por su sabor, su simpleza y porque se puede hacer con pocos ingredientes que casi siempre hay en casa.