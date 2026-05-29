La pastafrola es uno de los clásicos más elegidos para acompañar el mate. Con ingredientes básicos y una preparación súper simple, esta receta fácil y económica se volvió furor entre quienes buscan algo rico sin gastar de más.
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Ingredientes para la pastafrola
- 2 tazas de harina leudante
- 1/2 taza de azúcar
- 100 gramos de manteca
- 1 huevo
- Esencia de vainilla
- 300 gramos de dulce de membrillo
- Un chorrito de agua caliente
Cómo hacer pastafrola fácil y rápida
- Mezclar la manteca con el azúcar.
- Agregar el huevo y unas gotas de esencia de vainilla.
- Incorporar la harina hasta formar una masa suave.
- Llevar una parte de la masa a una fuente para horno previamente enmantecada.
- Derretir el membrillo con un poco de agua caliente y colocarlo sobre la masa.
- Hacer las clásicas tiritas con el resto de la preparación.
- Llevar al horno medio durante 30 minutos o hasta que esté dorada.
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Un clásico perfecto para el mate
La pastafrola casera sigue siendo una de las recetas más buscadas por su sabor, su simpleza y porque se puede hacer con pocos ingredientes que casi siempre hay en casa.