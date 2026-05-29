Un inesperado comentario de Luana Fernández sobre Manuel Ibero generó revuelo dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Durante una charla con Franco Zunino y Yanina Zilli, la participante contó que encontró a Manuel en una situación muy íntima, de autosatisfacción.

Imágenes de Telefe.

El incómodo momento de Manuel Ibero en Gran Hermano

Todo ocurrió mientras los jugadores conversaban en uno de los ambientes de la casa más famosa del país.

“¿Ayer se estaba pajeando Manu?”, lanzó Luana, insinuando que el participante se encontraba en un momento privado.

“Para mí sí”, respondió Zunino. Con extrema picardía, Luana detalló: “¿Habla mientras se pajeaba?”, comentó entre risas.

“Habló”, insistió Zunino, dejando atónita a Yanina Zilli: “¿Lo escucharon? ¿Para qué habla?“.

La secuencia rápidamente se viralizó en X entre los fanáticos de Gran Hermano, que comentaron el episodio en redes sociales.

El conmovedor pedido de Manuel a Lola tras ser expulsada de Gran Hermano (captura de Telefe)

Manuel Ibero sigue afectado por la salida de Lola

Días atrás, Lola Tomaszeuski fue expulsada del reality luego de brindarle información del afuera a Manuel Ibero, con quien vivió un intenso romance durante su regreso a la casa.

La influencer había vuelto al juego gracias al repechaje, pero el Big decidió expulsarla nuevamente tras detectar que rompió una de las reglas más importantes del programa.