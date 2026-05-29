La conflictiva relación entre Wanda Nara e Mauro Icardi suma un nuevo capítulo. Cuando parecía que la disputa judicial estaba centrada exclusivamente en cuestiones económicas, ahora las vacaciones de invierno se convirtieron en un nuevo foco de tensión entre la empresaria y el delantero.

Según reveló la periodista Naiara Vecchio en diálogo con Juan Etchegoyen, este viernes se desarrollará una audiencia ante el juez Hagopian en la que participarán los representantes legales de ambas partes. Allí se abordarán temas sensibles que van desde la deuda alimentaria hasta el régimen de visitas de las hijas que tienen en común.

LA PELEA POR LAS VACACIONES DE INVIERNO

De acuerdo con la información difundida, el entorno de Icardi busca definir cuánto tiempo podrá compartir con las niñas durante el receso escolar. El futbolista tiene previsto permanecer gran parte de junio en Buenos Aires mientras analiza propuestas para continuar su carrera profesional.

En ese contexto, las abogadas del jugador pretenden avanzar en un esquema que le permita pasar la mayor cantidad de días posibles junto a sus hijas. La negociación no sería sencilla, ya que ambas partes mantienen diferencias sobre la organización de esos encuentros.

Mauro Icardi y Wanda Nara Por: Captura Web

Además, trascendió que Icardi regresaría al país acompañado por la China Suárez, un dato que también forma parte del escenario que rodea las conversaciones judiciales.

EL FUTURO DE ICARDI Y LAS OFERTAS QUE ANALIZA

Mientras se desarrolla la disputa familiar, el delantero también debe resolver dónde continuará su carrera. Según indicaron, analiza alternativas provenientes de Turquía, otros destinos de Europa, Arabia Saudita y Estados Unidos.

Las versiones que circulan señalan que una continuidad en el fútbol argentino aparece prácticamente descartada. Por ese motivo, las próximas semanas podrían resultar determinantes tanto para su futuro profesional como para la organización de su vida familiar.

LA DEUDA ALIMENTARIA QUE COMPLICA AL FUTBOLISTA

Otro de los puntos centrales de la audiencia será la situación vinculada a la cuota alimentaria. Según trascendió, existirían pagos adeudados desde noviembre de 2024, una cuestión que el equipo legal de Wanda busca resolver en el corto plazo.

Las fuentes consultadas sostienen que los abogados de la conductora avanzarán con distintos reclamos patrimoniales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas. Entre las medidas que estarían bajo análisis figura incluso la posibilidad de solicitar embargos vinculados a los ingresos que percibe el futbolista en el exterior.

Con una nueva audiencia en puerta, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a instalarse en el centro de la escena mediática y promete sumar nuevos capítulos en las próximas semanas.